Mit Resident Evil: Requiem erschien am 27. Februar 2026 der neueste Ableger von Capcoms Horror-Reihe. Wir haben den Titel, der uns zum 30-jährigen Jubiläum der Reihe zurück nach Raccoon City schickt, bereits angespielt. Dabei hat unser Überlebenskampf die globalen Statistiken gefüttert, die Capcom nun veröffentlicht hat.

Wer einen Blick auf die Zahlen werfen möchte, kann dies über die offizielle Seite des Spiels tun. Dort zeigt sich direkt zu Anfang, dass der Titel weltweit bereits fast 19 Millionen Mal gespielt wurde. Zum Zeitpunkt unseres Besuchs stand der Counter der erfolgreichen Abschlüsse bereits ganz knapp vor der Marke von zehn Millionen. Für den ersten Durchgang werden laut Statistik durchschnittlich 16 Stunden und 48 Minuten benötigt.

Die gesamte Spielzeit steht bereits bei über 12.000 Jahren, wobei die Spieler die Grenze von 500 und 1.000 Jahren gesammelter Spielzeit binnen zwei Tagen erreichten. Die 10.000 Jahre wurden zehn Tage nach Release geknackt. Die Spieler haben auf ihrem blutigen Pfad durch das Spiel schon mehr als vier Milliarden mehr oder weniger unschuldige Zombies umgebracht und damit mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung an Kills gesammelt. Mit fast 176 Millionen Spieler-Toden hat dies aber auch seinen Tribut gefordert.

In der Rolle von Grace wurden mehr als eine Milliarde Items gecrafted und 56 Millionen Farbbänder verbraucht. Hier gilt es natürlich zu beachten, dass diese nur im klassischen Modus benötigt werden. Wer auf einfach oder modern spielt, braucht keine Bänder zum Speichern. In der Rolle von Leon Kennedy ist die Alligator Snapper die meistgenutzte Waffe mit mehr als drei Milliarden Einsätzen. Die Seite hält noch viele weitere Informationen bereit, die aktuell noch nicht einsehbar sind. Capcom zeigt die Statistiken erst, wenn bestimmte Werte erreicht wurden. Es wird in den kommenden Wochen also noch einige weitere Infos zu sehen geben. Wer selbst zur Statistik beitragen will, kann Resident Evil: Requiem auf Steam für 69,99 Euro kaufen.