2019 erschien The Division 2. Auch wenn Ubisofts Loot-Shooter damit schon ganz sieben Jahre alt ist, hat das Spiel aktuell einen gewaltigen Spielerzuwachs auf Steam. Grund dafür sind die Ankündigungen zum zehnjährigen Bestehen der Spielereihe.

Im Rahmen des Jubiläums stellte Ubisoft kürzlich eine neue Roadmap für das Spiel vor. Bislang lag der Höchstwert an gleichzeitigen Spielern bei rund 14.000. Nach der Show konnte man einen neuen Rekord mit 27.482 verzeichnen. Auch wenn die meisten PC-Spieler den Ubisoft-Launcher nutzen, um ins Spiel zu kommen, zeigt der Steam-Zuwachs das rege Interesse an den neuen Updates.

Zum Jubiläum finden den gesamten März über mehrere Events im Spiel statt. Ein Event Pass bietet kostenlose und kostenpflichtige Belohnungen. Dort gibt es unter anderem Skins, die an anderen Ubisoft-Spielen orientiert sind. Vertreten sind neben Splinter Cell auch Rainbow Six und Ghost Recon. In den kommenden Monaten soll auch Crossplay ins Spiel integriert werden. Diese Funktion fehlte dem Titel bisher. Im April startet der neue DLC Rise Up, der die Spieler in den New Yorker Central Park führt.

Auf Steam ist The Division 2 gerade stark reduziert. Bis zum 12. März 2026 kostet der Titel 2,99 Euro statt 29,99 Euro. Die Ultimate Edition gibt es für 13,99 Euro statt 69,99 Euro und im Bundle mit Teil eins ist das Spiel für 5,38 Euro zu haben.