Werbung

Im März 2025 ist der Indie-Titel Order 13 auf Steam erschienen. Entwickelt wurde das Spiel von Cybernetic Walrus. Als Publisher fungieren Oro Interactive und Drillhounds. Nun haben die Macher das Spiel nach dem erfolgreichen Launch auch auf PlayStation und Xbox Series X/S veröffentlicht. Der Titel steht bei über 1.000 Wertungen auf einer durchschnittlichen Steam-Bewertung von Sehr Positiv. Bekanntheit hat das Spiel auch dadurch erlangt, dass es von einigen größeren Streamern gespielt wurde.

In Order 13 erwachen die Spieler in einem finsteren Lagerhaus und erhalten die Aufgabe, Bestellungen abzuarbeiten, die nach und nach in ihrem Büro eintreffen. Ihre einzige Gesellschaft ist die orangefarbene Katze, die sich in dem kleinen Raum herumtreibt. Jede Schicht besteht aus dem Einsammeln, Verpacken und Abgeben der geforderten Artikel. Allerdings werden die Spieler dabei von etwas Finsterem gejagt, das in den Schatten der riesigen Lagerhalle lauert.

Das Hauptziel des Spiels ist nicht nur das eigene Überleben, sondern auch das der Katze zu sichern. Mit dem erworbenen Lohn können sowohl bessere Werkzeuge für die Arbeit, als auch Spielzeuge für den tierischen Begleiter erworben werden. Die besseren Werkzeuge sind auch bitter nötig, da spätere Aufträge immer tiefer in die Halle führen. Auf Steam ist der Titel aktuell um 35 Prozent reduziert und kann für 5,84 Euro gekauft werden.