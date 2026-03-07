Werbung

MSI hat eine neue Hardware-Promotion angekündigt, bei der Käufer bestimmter Mainboards einen kostenlosen Steam-Key für das kommende Open-World-Action-RPG Crimson Desert von Pearl Abyss erhalten. Teilnehmen können Käufer der MSI-Mainboards X870E oder B850. Wer eines der entsprechenden Modelle im Aktionszeitraum erwirbt, erhält einen kostenlosen Code für die Steam-Version des Spiels.

MSI möchte hier gezielt PC-Spieler ansprechen, die gerade ihre Hardware aufrüsten und dabei die Vorfreude auf Crimson Desert geschickt mitnehmen. Die beworbenen Mainboards richten sich laut MSI vorwiegend an Enthusiasten und Spieler. Zu den zentralen Funktionen zählen unter anderem USB4-Anschlüsse, Wi-Fi 7, Multi-Gigabit-LAN sowie eine verstärkte Stromversorgung für aktuelle Systeme. Ergänzt wird das Paket durch mehrere Komfortfunktionen der Boards. Genannt werden das werkzeuglose EZ-DIY-Design, sowie das M.2 Shield Frozr, das SSDs kühlt.

Die Modelle der MAX-Serie sind auch Teil der Aktion. Sie richten sich laut Hersteller gezielt an leistungsorientierte Nutzer und verfügen über ein erweitertes 64-MB-BIOS-ROM sowie die MSI OC Engine. Diese bietet zusätzliche Möglichkeiten für Feintuning und Übertaktung. Das beiliegende Spiel Crimson Desert stammt vom Entwickler Pearl Abyss und entführt Spieler auf den Kontinent Pywel, eine offene Fantasy-Welt mit Städten, Wildnisgebieten und Ruinen. Im Mittelpunkt steht der Söldner Kliff, der nach einem Angriff auf seine Fraktion versucht, die überlebenden Mitglieder der sogenannten Graumähnen wieder zu vereinen. Das Spiel kombiniert eine große offene Welt mit actionorientierten Kämpfen und umfangreicher Erkundung. Die Aktion startet am 6. März 2026 und läuft bis zum 6. April 2026. Weitere Informationen zur Aktion sowie eine Liste der teilnehmenden Mainboards stellt MSI auf der offiziellen Promotionsseite bereit. Die Aktion kann vorläufig enden, wenn der Vorrat an Keys aufgebraucht ist. Zum Zeitpunkt dieser News sind laut Webseite aber noch mehr als 500 Keys vorhanden.