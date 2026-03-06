Werbung

Der Actiontitel MindsEye steht nach einem schwierigen Marktstart weiterhin unter Druck. Das Entwicklerstudio Build a Rocket Boy bestätigte in einer aktuellen Stellungnahme, dass es erneut zu Entlassungen im Team kommt. Hintergrund sind anhaltend schwache Spielerzahlen und wirtschaftliche Probleme, die bereits seit der Veröffentlichung des Spiels im Juni 2025 bestehen.

Zum Start hatte der Titel noch mit einer Reihe technischer und spielerischer Schwierigkeiten zu kämpfen. Spieler berichteten unter anderem von Leistungsproblemen, fehleranfälligen Systemen und einer instabilen technischen Umsetzung der offenen Spielumgebung. Auch verschiedene Gameplay-Systeme, darunter Missionsstrukturen und KI-Verhalten, wurden in Bewertungen häufig kritisiert. In der Folge entwickelte sich der Titel rasch zu einem der am schlechtesten bewerteten Spiele des Jahres 2025.

Das Studio reagierte nach der Veröffentlichung mit mehreren Updates, die vorwiegend auf technische Verbesserungen abzielten. Darüber hinaus wurden Fehlerbehebungen an Netzwerkfunktionen, Anpassungen an der Spielbalance sowie Stabilitätsverbesserungen implementiert. Trotz dieser Maßnahmen blieb ein deutlicher Anstieg der aktiven Spieler aus.

Co-CEO Mark Gerhard bestätigte daher nun weitere personelle Einschnitte beim Entwicklerstudio. In einer Mitteilung bedankte er sich bei den betroffenen Mitarbeitern und hob deren Beitrag zur Entwicklung des Projekts hervor. Gleichzeitig räumte er ein, dass der Schritt für das Unternehmen schwierig sei und Auswirkungen auf die gesamte Belegschaft und die Community habe.

Die Führungsebene des Studios sieht die Ursachen für den problematischen Marktstart weiterhin nicht ausschließlich in der Entwicklung selbst. Gerhard bekräftigte erneut die Ansicht, dass externe Faktoren eine Rolle gespielt hätten. Bereits zuvor hatte er von einer gezielten Kampagne gesprochen, die darauf abgezielt habe, dem Spiel wirtschaftlich zu schaden.

Nach Angaben des Studios arbeitet Build a Rocket Boy derzeit mit externen Partnern und Rechtsberatern zusammen, um mögliche kriminelle Aktivitäten rund um den Launch zu untersuchen. Laut Gerhard hätten diese Untersuchungen Hinweise auf organisierte Spionage und Sabotage im Umfeld der Veröffentlichung ergeben. Aufgrund eines laufenden strafrechtlichen Verfahrens werden jedoch noch keine weiteren Details genannt.