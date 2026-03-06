Werbung

Im Oktober 2025 erschien mit Ninja Gaiden 4 der neueste Teil der Hack and Slash Reihe, die bereits 1988 gestartet ist. Zum Release konnte das Spiel durchaus gute Kritiken gewinnen. So steht es bei metacritic auf einem Metascore von 82 und einem User Score von 8,1. Wir konnten das Spiel bei unserem Besuch auf der gamescom 2025 anspielen. Nun haben die Entwickler von Team Ninja gemeinsam mit Publisher Xbox Game Studios eine neue Erweiterung veröffentlicht.

Der DLC trägt den Namen The Two Masters und führt die Geschichte des Hauptspiels fort und richtet sich vor allem an Spieler, die besonders anspruchsvolle Kämpfe suchen. Um die neuen Story-Kapitel sowie den zusätzlichen Herausforderungsmodus freizuschalten, muss zunächst die Kampagne abgeschlossen werden. Dies ist auf jedem Schwierigkeitsgrad möglich. Für Einsteiger empfiehlt sich laut Entwickler der Hero-Modus.

Mit der Erweiterung wird das Arsenal der beiden Protagonisten erweitert. Yakumo erhält die neue Sichel Solitaire, während Ryu mit den Schlangenhandschuhen Jakotsumon in den Kampf zieht. Beide Waffen setzen auf schnelle Nahkampfangriffe. Die neuen Ausrüstungsgegenstände stehen bereits nach dem Tutorial zur Verfügung, auch wenn der Schwarze Drache im Hauptspiel noch nicht besiegt wurde.

Ein zentrales Feature des DLCs ist der Modus Abyssal Road. Dabei handelt es sich um einen Überlebensmodus mit insgesamt 100 Runden. Gegner aus dem Hauptspiel und dem DLC werden dabei neu kombiniert und sorgen für stetig steigende Herausforderungen. Zusätzlich verändern neue Kampfmodifikatoren den Ablauf der Gefechte und sorgen für zusätzliche Variation. Neben neuen Inhalten bringt die Erweiterung auch verschiedene Anpassungen am Spielsystem mit sich. Dazu gehören Balance-Änderungen im Kampfsystem, Verbesserungen bei Anpassungsmöglichkeiten sowie Optimierungen im Kampagnenablauf. Der DLC The Two Masters ist für Besitzer der Deluxe Edition von Ninja Gaiden 4 kostenlos verfügbar. Alternativ kann die Erweiterung einzeln für 14,99 Euro erworben werden. Das Upgrade auf die Deluxe Edition kostet 20,00 Euro.