Werbung

Das Studio 1M Bits Horde hat heute die Early Access Phase für Nested Lands gestartet. Als Publisher des Titels fungiert META Publishing. Das Spiel schickt die Spieler ins finstere Mittelalter. Dort erwarten sie neben einer Mischung aus Survival und Siedlungsbau auch Gefahren wie die Pest und Banditen.

Die Spieler müssen alleine oder im Koop mit bis zu drei Freunden eine Siedlung von Grund auf neu aufbauen und erweitern. Neben dem reinen Errichten von Gebäuden müssen Hygienestandards beachtet werden, um sicherzustellen, dass die Bevölkerung nicht von einem Ausbruch der Pest dahingerafft wird. Neben der ständigen Gefahr durch den Schwarzen Tod lauern aber auch Plünderer, gegen die ebenfalls Vorkehrungen getroffen werden müssen. Der Launch-Trailer zeigt schon, wie schnell sich das gemütliche Dorfleben in einen Albtraum aus Feuer und Tod verwandeln kann.

Bis zum eigenen Dorf ist es allerdings schon ein weiter Weg. Spieler starten mit nichts und müssen eine funktionierende Siedlung von Null aufbauen. Dazu müssen zunächst Ressourcen gesammelt werden, bevor sich die ersten Bewohner überzeugen lassen, ihr Leben bei uns zu verbringen. Jede Entscheidung hat Einfluss auf die Zukunft der Siedlung und die Spielwelt passt sich entsprechend an.

Neben der Hygiene im Dorf müssen Spieler auch auf die mentale Gesundheit und persönliche Reinlichkeit des Protagonisten achten. Kommt es zu einem Krankheitsausbruch, muss Medizin gehortet werden. Infizierte Leichen werden schnell beseitigt, damit die Seuche nicht das komplette Dorf dahinrafft. Um für den Überlebenskampf gerüstet zu sein, kann die eigene Spielfigur eine Reihe von Fähigkeiten erlernen. Zur Wahl stehen Nahkampf, Fernkampf und Angriffe aus dem Hinterhalt. Eine Roadmap kündigt bereits fünf größere Updates an. Geplant sind neben der Tierhaltung auch eine neue Karte, eine Hauptstory inklusive Quests, die Möglichkeit zu fischen und Dorfbewohner auf Expeditionen zu schicken. Zum Steam Next Fest gibt es aktuell eine kostenlose Demo von Nested Lands. Wer die Early Access Version spielen will, kann diese für 12,99 Euro auf Steam kaufen.