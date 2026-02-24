Werbung
Zum Steam Next Fest stellen besonders Indie-Entwickler ihre kommenden Spiele mit zeitlich begrenzten Demos vor. Das Event läuft vom 23. Februar 2026 bis zum 2. März 2026. Unter den fast 4.000 teilnehmenden Spielen finden sich auch Titel von Publisher Thunderful Publishing. Einer davon ist REPLACED. Der 2,5D-Plattformer wird von den Sad Cat Studios entwickelt.
Das Spiel setzt auf Cyberpunk-Thriller und erinnert sowohl vom Look als auch von der Story an Blade Runner und ähnliche Werke. Die Handlung spielt in einem alternativen Amerika der 1980er Jahre. Eine nukleare Katastrophe hat die Zivilisation zerstört und die Überlebenden wohnen in Mega-Städten, die von Konzernen regiert werden. Hier übernehmen Spieler die Rolle von R.E.A.C.H., einer KI in einem menschlichen Körper.
Ziel ist es, die dunklen Machenschaften der Konzerne aufzudecken und den Grund der eigenen Existenz zu lüften. Auf der Suche nach der Wahrheit laufen und klettern Spieler durch die zerstörten, dystopischen Städte und kämpfen mit einer Mischung aus Nah- und Fernkampfangriffen. Der Titel erscheint am 14. April 2026 auf Steam. Wer REPLACED vorher schon ausprobieren möchte, kann sich die kostenlose Demo noch bis zum 02. März herunterladen.