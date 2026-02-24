Werbung

Noch bis zum 2. März 2026 um 19:00 Uhr läuft das Steam Next Fest. In diesem Rahmen zeigen Entwickler Annulus und Publisher Nirvana eine neue spielbare Demo. Das düstere Taktik-Rollenspiel setzt auf klassische, rundenbasierte Gefechte. Die Entwickler versprechen ein Kampfsystem, bei dem Positionierung, Gelände, Wetter und Tageszeit entscheidend sind. Spieler sollen angehalten sein, jede Bewegung mehrere Züge im Voraus zu planen.

Beim Fortschritt will Annulus eigene Wege gehen: Die Charakterentwicklung soll nicht nur aus linear steigenden Werten bestehen, sondern tiefgreifende Veränderungen bringen. Söldner können sich im Verlauf des Spiels drastisch wandeln. Neben neuen Fähigkeiten und zusätzlichen Rollen können einige Kern-Charaktere stark mutieren und eine neue Spielweise verlangen. So soll sich die taktische Ausrichtung des eigenen Trupps stetig ändern. Spieler sind angehalten, die Zusammenstellung ihrer Einheiten regelmäßig zu überdenken und ihre Strategie flexibel an neue Situationen anzupassen.

Laut Entwickler ist das Dark-Fantasy-Setting mehr als bloße Dekoration. Entscheidungen haben Auswirkungen auf die Weltkarte. Die Dialoge bieten verschiedene Optionen, die langfristige Folgen haben, und gewählte Story-Pfade verändern Begegnungen, Ressourcenverteilung und Ereignisse.

Technisch setzt Annulus auf die Unreal Engine und bietet laut Entwicklerangaben eine für ein Debüt-Taktikspiel ungewöhnlich hohe Produktionsqualität. Dynamische Beleuchtung, Wettereffekte, ein eigens komponierter Soundtrack sowie vollständige Vertonung sollen für eine dichte Atmosphäre sorgen.

Die kostenlose Demo ist seit dem 23. Februar 2026 auf Steam verfügbar und richtet sich vorwiegend an Strategiefans. Weitere Informationen über einen möglichen Releasetermin oder erhältliche Editionen gibt es aktuell nicht.