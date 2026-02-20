Werbung

Publisher Gaijin Entertainment hat ein neues Extraction-Multiplayer-Actionspiel angekündigt. Star Wrath schickt die Spieler an den Rand eines zerstörten Sonnensystems. Dort kämpfen Raumschiffe um Ressourcen und sammeln DNS-Proben der besten Piloten. Der Titel setzt auf PvE-und PvP-Kämpfe, während die Spieler versuchen, mit so viel Beute wie möglich aus den Einsätzen zu entkommen.

In Star Wrath können die Spieler ihre eigenen modularen Raumschiffe bauen. Diese lassen sich auf verschiedenste Arten individualisieren und anschließend im Kampf einsetzen. Die einzelnen Einsätze bieten viele Gefahren. So gibt es neben menschlichen und KI-gesteuerten Gegnern auch tödliche Nebelfelder, die unaufmerksame Spieler erledigen können. Die Raumkämpfe setzen auf realistische Physik und ein fortschrittliches Schadenssystem. Jeder Teil des Schiffes kann getrennt vom Rest zerstört werden und beeinflusst so in Echtzeit die Leistung und Überlebenschancen.

Jeder Pilot in Star Wrath verfügt über einzigartige Kombination von Fähigkeiten, die den Verlauf einer Schlacht entscheidend beeinflussen können. Freigeschaltet werden die Skills nach und nach durch Veränderung der DNA des Piloten. Neue DNA-Informationen finden sich bei besiegten Gegnern und können vom Schlachtfeld geborgen werden. Allerdings nur, wenn man auch erfolgreich entkommt.

Alle interessierten Spieler können sich für die Beta-Version bewerben. Dazu wird ein Gaijin.Net-Konto benötigt und es muss ein kurzes Formular ausgefüllt werden. Die Einladungen werden in mehreren Runden verschickt. Wer sich für den Kauf der Founder’s Packs entscheidet, erhält gesicherten Zugang zur Beta und weitere Inhalte. Dazu zählen einzigartige Schiffsbaupläne, verbesserte Module, leistungsstarke Waffen und spezielle kosmetische Gegenstände. Zum Kauf stehen vier verschiedene Bundles für die unterschiedlichen Klassen im Spiel. Es gibt auch ein Bundle mit drei Schiffen und Keys für Freunde. Die Preise der einzelnen Pakete reichen dabei von 14,99 Euro bis 44,98 Euro für das größte Set. Interessierte können das Spiel auf ihre Steam-Wunschliste setzen und sich auf der offiziellen Website für die geschlossene Beta anmelden.