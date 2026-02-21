Werbung

Sony hat bekannt gegeben, das US-Studio Bluepoint Games endgültig zu schließen. Rund 70 Mitarbeiter sind von der Entscheidung betroffen. Laut Unternehmensangaben fiel der Schritt nach einer internen Geschäftsprüfung vor dem Hintergrund eines zunehmend schwierigen Marktumfelds.

Bluepoint mit Sitz in Austin, Texas, hatte sich auf Remakes und Remaster spezialisiert und galt als technisch versierter Partner innerhalb der PlayStation-Studios. Besonders hervorgehoben wurde das 2020 veröffentlichte Remake von Demon’s Souls für die PlayStation 5. Der Titel nutzte die Hardware-Architektur der Konsole konsequent aus, darunter die schnelle NVMe-SSD für stark verkürzte Ladezeiten, hardwarebeschleunigtes Raytracing für realistischere Licht- und Schatteneffekte sowie die erweiterte CPU- und GPU-Leistung für detaillierte Umgebungen und stabile Bildraten.

Auch frühere Projekte wie die Neuauflagen von Shadow of the Colossus oder verschiedene HD-Collections zeichneten sich durch umfassend modernisierte Assets, überarbeitete Beleuchtungssysteme und angepasste Rendering-Pipelines aus. Bluepoint kombinierte dabei originalgetreues Leveldesign mit zeitgemäßer Grafiktechnologie, hochauflösenden Texturen und optimierter Performance für aktuelle Konsolengenerationen.

Sony hatte das Studio erst 2021 übernommen, nachdem es bereits mehrfach erfolgreich mit PlayStation zusammengearbeitet hatte. Die Schließung erfolgt laut Sony vor dem Hintergrund steigender Entwicklungskosten, veränderter Spielergewohnheiten und eines verlangsamten Branchenwachstums. Moderne AAA-Produktionen setzen auf hochkomplexe Engines, fotorealistische Assets, Motion-Capture-Technik und umfangreiche Qualitätssicherung, was Budgets und Entwicklungszeiten deutlich erhöht. Gleichzeitig verschiebt sich das Nutzerverhalten zunehmend hin zu dauerhaften Online-Plattformen, Free-to-Play-Modellen und abonnementbasierten Diensten.

Bluepoint ist bereits das vierte Studio, das PlayStation in den vergangenen Jahren geschlossen hat. Trotz dieser Maßnahmen hob Sony in den jüngsten Geschäftszahlen sowohl die Umsatz- als auch die Gewinnprognose für den Gaming-Bereich an. Der Konzern verzeichnete zudem einen deutlichen Anstieg des Gesamtgewinns im Jahresvergleich.

Mit der Schließung verliert PlayStation ein Studio, das sich insbesondere durch technische Präzision bei der Modernisierung klassischer Spiele hervorgetan hat. Die strategische Neuausrichtung deutet darauf hin, dass Sony seine Ressourcen stärker auf langfristig skalierbare Projekte und wirtschaftlich nachhaltige Entwicklungsmodelle konzentrieren will.