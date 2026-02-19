Werbung

Noch knapp einen Monat soll es dauern, bis Crimson Desert erscheint. Entwickelt und publiziert wird der Titel von Pearl Abyss. Um die Veröffentlichung vorzubereiten, erscheinen aktuell immer mehr Informationen zu dem Open-World-Abenteuer. Nun hat Marketingdirector Will Powers bestätigt, dass das Spiel ohne jegliche Mikrotransaktionen oder Kosmetik-Shops an den Start gehen soll.

Laut Powers soll das Spiel ein Premium-Erlebnis werden. Wer es gekauft hat, erhält alle Inhalte, die es im Spiel gibt und kann sie ohne weitere Zahlungen nutzen. Das große Highlight des Spiels soll allerdings die gigantische Spielwelt namens Pywel werden. Hier will man sogar die Karte von Red Dead Redemption 2 übertreffen. Insgesamt fünf Bereiche können sowohl während der Story als auch jederzeit auf eigene Faust erkundet werden.

In der Welt sollen die Spieler allerdings auch eine Unmenge an Aktivitäten erleben können. Abseits der Quests warten große Feldschlachten, Belagerungen und natürlich etliche Geheimnisse und Schätze. Die Geschichte folgt Protagonist Kliff, doch es soll noch zwei weitere spielbare Figuren geben. Alle drei Figuren verfügen über ihre eigenen Waffen, Fähigkeiten und Kampfstile. Zur Bewegung auf der Karte stehen neben dem klassischen Pferd auch Gleiter, Drachen und Mechs zur Auswahl.

Auch im Kampf wartet ein Mix aus Fantasy, SciFi und Steampunk. Als Gegner stehen Soldaten, Monster und Zauberer ebenso bereit wie Steampunk-Konstrukte. Spieler können sich entweder im Nah- und Fernkampf oder mit verschiedenen Zaubern zur Wehr setzen. Crimson Desert erscheint am 19. März 2026 auf PC, Playstation und Xbox. Auf Steam gibt es die Standard-Edition zum Preis von 69,99 Euro. Für 79,99 Euro können Käufer die Deluxe-Edition erwerben. Diese umfasst ein Rüstungs-Set für Pferd und Protagonist. Vorbesteller erhalten zusätzlich noch zwei Schilde.