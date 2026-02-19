Werbung

Arc Raiders erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Um die Fans bei Laune zu halten, haben die Entwickler bereits Ende Januar eine Roadmap vorgestellt. Diese zeigt die Pläne bis Ende April 2026. Jeder der vier Monate steht unter einem Motto und soll ein entsprechendes Update erhalten. Für den aktuellen Monat startet am 24. Februar 2026 das Shrouded Sky Update. Diesen Termin hat man nun in einem Post auf X verkündet.

Die Roadmap liefert bereits einige Anhaltspunkte, welche Inhalte mit dem Update ausgespielt werden. So sollen eine neue Kartenbedingung und eine neue Arc-Bedrohung für mehr Vielfalt bei den Matches sorgen. Eine bestehende Map soll ein Update erhalten. Weiterhin werden Player Project, ein zusätzliches Raider Deck und der Punkt Expedition Window in der Vorschau aufgezählt.

Eine genaue Angabe der Änderungen steht noch aus. Vermutlich erscheinen die entsprechenden Patch Notes zum Release von Shrouded Sky. Eine Übersicht der Roadmap findet sich auf der offiziellen Seite. Für März steht das Update Flashpoint an, im April folgt Riven Tides. Wer sich Arc Raiders selbst ansehen möchte, findet den Titel unter anderem auf Steam zum Preis von aktuell 39,99 Euro.