Werbung

Am 23. Februar 2026 startet das Steam Next Fest. Laut Ankündigung werden bis zum 2. März 2026 fast 4.000 Spiele neue Demos präsentieren, um Spielern einen Vorgeschmack auf den kommenden Titel zu geben. Eines der teilnehmenden Spiele ist Stoneguard. Das Spiel setzt auf einen Mix aus Mittelalter, Fantasy, Survival und Strategie. Es erscheint am 19. März 2026 im Steam Early Access.

Stoneguard kombiniert ein offenes Survival-Sandbox-Spielprinzip mit taktischer Basisverteidigung. Spieler müssen den sogenannten Lifestone, der das Herz ihrer Siedlung darstellt, entweder allein oder im Koop mit bis zu vier Spielern gegen eine stetig steigende Flut feindlicher Kreaturen schützen. Bei Tag wird gebaut, verwaltet und aufgerüstet. Bei Nacht attackieren Heerscharen von Monstern. In der Idee erinnert das an Titel wie They Are Billions.

Statt einer klassischen Top-Down-Ansicht erleben Spieler das Geschehen hier aber aus der Third-Person-Perspektive. Das Kampfsystem setzt auf Trefferzonen. Angriffe können Gliedmaßen abtrennen und die Folgen sind permanent und beeinflussen Kampfwert, Bewegung und Alltagstauglichkeit. Mit der Kraft des Lifestones können sie aber magisch ersetzt werden. Abgetrennte Monsterteile können zu neuen, mächtigen Waffen geschmiedet werden.

Die nächtlichen Angriffe steigern sich kontinuierlich. Neben normalen Gegnern warten auch Bossmonster, die überlegtes Vorgehen verlangen. Im Koop müssen Teams gemeinsam bauen, Ausrüstung teilen und Angriffsstrategien abstimmen, um den Lifestone langfristig zu schützen. Die Entwickler betonen, dass man das Feedback der Early-Access-Phase ebenso wie das der Demo nutzen will, um das Spiel entsprechend anzupassen. Wer sich den Titel schon jetzt auf die Wunschliste setzen möchte, kann das auf Steam tun. Wie lange der Titel im Early Access bleiben soll, ist aktuell nicht bekannt.