Die Diskussion um eine angebliche Neuauflage von Starfield hat in den vergangenen Wochen an Fahrt aufgenommen. Berichte über eine umfassend überarbeitete Version, häufig auch als "Starfield 2.0" bezeichnet, schürten Erwartungen bei Fans an einen grundlegenden Umbau des Science-Fiction-Rollenspiels. Nun hat sich Todd Howard, Leiter der Bethesda Game Studios, allerdings persönlich zu Wort gemeldet und die Spekulationen relativiert.

Howard stellte klar, dass es keinen vollständigen Neustart oder ein Reboot des Spiels geben werde. Der Begriff "Starfield 2.0" sei aus seiner Sicht sogar irreführend, da er eine komplett neue Spielerfahrung impliziere. Stattdessen arbeitet das Studio nur an weiteren Updates und Erweiterungen, die bestehende Systeme ausbauen und auf einer übergeordneten Ebene verändern sollen. Ziel ist dabei, die vorhandene Struktur des Spiels weiterzuentwickeln, ohne die grundlegende Identität zu verändern.

Technisch sollen angekündigte Updates vorwiegend auf der Meta-Ebene ansetzen. Gemeint sind Mechaniken, die nicht isoliert einzelne Missionen oder Inhalte betreffen, sondern das Zusammenspiel von Weltraum, Exploration und Progression beeinflussen. Howard deutete an, dass der Weltraum und seine Nutzung stärker in den Fokus rücken sollen. Details zu konkreten Funktionen oder neuen Gameplay-Elementen nannte er jedoch nicht. Es ist davon auszugehen, dass Anpassungen an bestehenden Systemen wie Reisen, Fraktionsdynamiken oder Interaktionen im All vorgenommen werden, um das Gesamtgefüge des Spiels zu vertiefen.

Gleichzeitig dämpfte Howard die Erwartungen jener Spieler, die mit dem ursprünglichen Gameplay-Loop oder dem Pacing unzufrieden waren. Das Update werde keine grundlegende Neuausrichtung darstellen. Wer bislang keinen Zugang zum Spiel gefunden habe, werde auch durch die kommenden Änderungen voraussichtlich nicht umgestimmt werden können. Die Erweiterungen richten sich in erster Linie an Spieler, die das bestehende Fundament schätzen und sich zusätzliche Tiefe oder neue Perspektiven innerhalb des bekannten Systems wünschen.