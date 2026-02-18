Werbung

Die Wahrheit ist irgendwo da draußen. Nach dieser Prämisse gehen die Spieler in Ufophilia auf Alienjagd. Möglich ist dies auf dem PC schon seit dem 29. Januar 2026. In einer Woche soll das Spiel nun auch auf Xbox starten. Das Horror-­Investigationsspiel stammt von dem spanischen Solo-Entwickler K148 Game Studio. Als Publisher fungiert JanduSoft.

Vorbestellungen sind schon jetzt möglich. Zum Start wird es einen Launch-Rabatt geben, wodurch der Preis auf 9,99 Euro sinkt. Der offizielle Release erfolgt am 25. Februar 2026 für Xbox Series X/S, Windows-PCs sowie über Xbox Play Anywhere. Damit lässt sich das Spiel plattformübergreifend nutzen. Fortschrittssynchronisation ist beim Plattformwechsel ebenfalls möglich.

In UFOPHILIA schlüpfen Spieler in die Rolle eines Ermittlers, der von außerirdischen Phänomenen besessen ist. Die Reise führt zu Schauplätzen mit mysteriösen Sichtungen, unerklärlichen Ereignissen und feindseligen Präsenzen. Klassische Action steht dabei nicht im Vordergrund. Stattdessen liegt der Fokus auf systematischer Beweisaufnahme. Wer schon einmal Phasmophobia gespielt hat, wird das Prinzip hier schnell wiederfinden.

Mit professionellen Untersuchungswerkzeugen gilt es, Anomalien zu dokumentieren, Daten zu sammeln und übernatürliche Hinweise auszuwerten. Observation und Analyse ersetzen direkte Konfrontation. Es reicht allerdings nicht, die außerirdische Präsenz lediglich zu identifizieren. Spieler müssen auch stichhaltige Beweise sichern. Während die Spieler nicht kämpfen können, hält das die Aliens allerdings nicht davon ab, allzu aufdringliche Ermittler zu beseitigen.

Wer sich den Titel schon jetzt für den PC zulegen möchte, kann Ufophilia zum Preis von 12,49 Euro auf Steam erstehen. Wer dazu noch ein Detektiv-Spiel von JanduSoft kauft, kann sich in einem von drei Bundles einen Rabatt sichern und für zwei Spiele zusammen 20,95 Euro ausgeben.