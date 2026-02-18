Werbung

Nach einer einmonatigen Verzögerung ist nun die zweite Saison von Battlefield 6 an den Start gegangen. Ursprünglich sollte die erste Saison bereits im Januar enden, wurde jedoch bis Mitte Februar verlängert, da das Entwicklerteam die Inhalte von Season 2 noch nicht auf dem gewünschten Qualitätsniveau sah. Mit dem jetzt erfolgten Start setzt das Spiel seine saisonale Struktur fort, die auf drei inhaltlich getrennte Phasen mit jeweils etwa einem Monat Laufzeit ausgelegt ist.

Die erste Phase trägt den Titel Extreme Measures und ist ab sofort verfügbar. Zentrales Element ist die neue Karte Contaminated, die für alle Gefechtsgrößen ausgelegt ist und sowohl Bodenkampf als auch den Einsatz von Landfahrzeugen und Hubschraubern unterstützt. Ergänzt wird das Kartenangebot durch mehrere zeitlich begrenzte Spielmodi. Im Modus VL-7 Strike müssen Spieler mit Masken und Filtern operieren, um sich gegen halluzinogenes Gas zu schützen. Zusätzlich wurden mit Gauntlet: Altered State und Battle Royale: Synthesis zwei weitere temporäre Varianten für den Redsec-Bereich integriert.

Auf technischer Ebene erweitert die erste Phase das Arsenal: Neu hinzu kommen der Aufklärungshubschrauber AH-6 Little Bird für die NATO, bzw. der MH-350 für Pax Armata, das DMR GRT-CPS, das Sturmgewehr VCR-2, das Aufklärungs-Gadget HTI-MK2, das leichte Maschinengewehr M121 A2 sowie das Ingenieur-Gadget 9K38 IGLA.

Die zweite Phase mit dem Namen Nightfall startet am 17. März. Sie führt die neue Karte Hagental Base ein, die ausschließlich für infanteriezentrierte Modi konzipiert ist. Die Gestaltung setzt auf eingeschränkte Sichtverhältnisse, wodurch Nachtsichtgeräte und taktische Ausrüstung stärker in den Fokus rücken. Neben dem gleichnamigen, zeitlich begrenzten Modus Nightfall werden mit Gauntlet: Nightfall weitere Redsec-Inhalte ergänzt. Außerdem kommt mit dem Defense Testing Complex 3: Fort Lyndon ein neuer Point of Interest hinzu. Auch diese Phase erweitert die spieltechnischen Optionen durch neue Fahrzeuge und Waffen, darunter das Dirtbike Hayes M1030-1 für die NATO, bzw. das TMO 450 für Pax Armata, die Maschinenpistole CZ3A1 und die Seitenwaffe VZ.61.

Die dritte und letzte Phase der Saison trägt den Titel Hunter / Prey und beginnt am 14. April. Geplant ist unter anderem der neue, zeitlich begrenzte Modus Operation Augur. Weiterhin wird mit dem LTV ein weiteres Fahrzeug eingeführt, das vorwiegend auf Mobilität und flexible Einsatzmöglichkeiten ausgelegt ist. Im Nahkampfarsenal ergänzt eine Kapok-Machete mit 14 Zoll Klingenlänge die verfügbaren Waffen. Zusätzlich erhält der Portal-Modus ein Update, das zwei neue verifizierte Spielmodi integriert und damit die Anpassungsmöglichkeiten für Community-basierte Inhalte erweitert.

Battlefield 6 konnte bereits zum Start einen deutlichen kommerziellen Erfolg verbuchen. Laut Publisher EA wurden in den ersten drei Tagen mehr als sieben Millionen Exemplare verkauft, was den bislang größten Launch der Seriengeschichte markiert. Kritiken hoben hauptsächlich den technisch ausgereiften Mehrspielermodus hervor, der durch stabile Netcode-Leistung, vielseitige Kartenlayouts und eine breite Auswahl an Spielmodi überzeugt. Die zweite Saison will mit ihrem mehrstufigen Aufbau und der kontinuierlichen Erweiterung von Karten, Waffen, Fahrzeugen und Modi an diesen Fokus anknüpfen und soll die langfristige Attraktivität des Mehrspielerangebots weiter stärken.