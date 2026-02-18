Werbung

Auf der PC-Spieleplattform Steam sehen sich zahlreiche Entwickler nach eigenen Angaben zunehmend mit anhaltenden Problemen bei der Moderation von Inhalten konfrontiert. Entwickler berichten von einer wachsenden Zahl an Hasskommentaren, politisch motivierten Kampagnen und gezieltem Review-Bombing, die auf Produktseiten und in Diskussionsforen sichtbar bleiben. Da Nutzerbewertungen direkt in die algorithmische Sichtbarkeit eines Spiels einfließen, können negative Kampagnen so erhebliche wirtschaftliche Folgen haben.

Entwickler kritisieren dabei vorwiegend die inkonsequente Durchsetzung der Plattformrichtlinien. Obwohl Beleidigungen, Diskriminierung und öffentliche Anschuldigungen laut Regelwerk eigentlich untersagt sind, bleiben entsprechende Inhalte nach Meldungen häufig aber online. Der Support verweist in solchen Fällen mitunter darauf, dass man keine Zensur ausüben wolle oder Aussagen nicht auf ihren Wahrheitsgehalt prüfen könne. Diese Auslegung führt laut Betroffenen allerdings dazu, dass diffamierende oder politisch motivierte Beiträge nicht entfernt werden, solange sie formale Kriterien nur knapp nicht überschreiten.

Ein zusätzlicher Faktor sind sogenannte Kuratorenlisten. Kuratoren können öffentlich Empfehlungen oder Warnungen zu Spielen aussprechen, die für ihre Follower sichtbar sind. Bestimmte Listen, etwa mit explizit politischer Ausrichtung, markieren gezielt Titel, die als ideologisch unerwünscht gelten. Dadurch entstehen koordinierte Negativbewertungen und Diskussionen, die sich inhaltlich vom eigentlichen Spiel lösen. Selbst wenn Rezensionen keinen Bezug zum Gameplay oder zu technischen Eigenschaften des Produkts haben, werden sie laut Berichten nicht zwingend als themenfremd eingestuft.

Die strukturellen Rahmenbedingungen der Plattform verschärfen dabei die Problematik. Steam verzeichnete im Januar 2026 nahezu 42 Millionen gleichzeitige Nutzer und generiert Umsätze in Milliardenhöhe. Gleichzeitig soll Valve Berichten zufolge weniger als 400 Mitarbeiter beschäftigen. Das Unternehmen ist dabei für seine flache Organisationsstruktur bekannt, in der Angestellte Projekte weitgehend eigenständig wählen können. Kritiker sehen darin einen möglichen Grund dafür, dass Community-Moderation nicht priorisiert wird. Branchenbeobachter gehen zudem davon aus, dass Teile der Moderationsarbeit an externe Dienstleister ausgelagert sind, die komplexe Kontexte einzelner Kampagnen nicht immer nachvollziehen können.

Für viele Studios entsteht daraus ein strukturelles Risiko. Da Steam im PC-Markt eine dominante Stellung einnimmt und alternative Stores weder vergleichbare Reichweite noch gleichwertige Empfehlungsmechanismen bieten, ist ein Verzicht auf die Plattform wirtschaftlich kaum realistisch. Entwickler berichten daher, dass sie zusätzliche Ressourcen in Community-Management investieren müssen oder sich gezwungen sehen, öffentliche Aufmerksamkeit auf problematische Inhalte zu lenken, um eine Reaktion zu erreichen.

Die Kombination aus offenem Bewertungssystem, algorithmischer Gewichtung von Rezensionen und einer als unzureichend wahrgenommenen Moderation führt dazu, dass politische oder ideologische Konflikte zunehmend auf Produktseiten ausgetragen werden. Für betroffene Studios bedeutet dies nicht nur eine Belastung auf persönlicher Ebene, sondern auch ein direktes unternehmerisches Risiko in einem stark von Sichtbarkeit und Bewertungen abhängigen Ökosystem.