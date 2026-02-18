Werbung

Mit Battlestar Galactica: Scattered Hopes erscheint ein neues Strategiespiel im bekannten Science-Fiction-Universum von Battlestar Galactica. Statt die Handlung der Fernsehserie nachzuerzählen, rückt das Spiel allerdings eine andere Flotte in den Mittelpunkt, die sich in einem eigenständigen Szenario gegen die Bedrohung durch die Zylonen behaupten muss.

Scattered Hopes ist als Rogue-lite konzipiert, jede Spielrunde verläuft unterschiedlich, da Ereignisse, Begegnungen und Entscheidungen variieren. In der finalen Version sollen vier unterschiedliche Flotten zur Auswahl stehen, die sich jeweils in Struktur, Ressourcenlage und strategischen Möglichkeiten unterscheiden.

Inhaltlich steht das Überleben im Vordergrund. Die eigene Flotte ist den gegnerischen Streitkräften in der Regel unterlegen, sowohl in Bezug auf Feuerkraft als auch auf Ressourcen. Spieler springen wiederholt zwischen verschiedenen Systemen und müssen fortlaufend Entscheidungen treffen, die unmittelbare und langfristige Auswirkungen auf den Verlauf einer Partie haben. Nicht jede Situation lässt sich optimal lösen, und es ist Teil des Konzepts, dass Verluste einkalkuliert werden müssen.

Das Spiel gliedert sich in zwei zentrale Bereiche: Flottenmanagement und Echtzeitgefechte. Im Management-Teil werden Ressourcen verteilt, Schäden repariert, moralische und logistische Probleme gelöst sowie strategische Routen festgelegt. Das System informiert dabei kontinuierlich über neue Ereignisse oder Konflikte, die eine Entscheidung erfordern. Dabei können selbst kleinere Abwägungen den weiteren Verlauf einer Partie maßgeblich beeinflussen.

Die Gefechte laufen in Echtzeit ab und sind bewusst fordernd gestaltet. Gegnerische Verbände treten häufig zahlenmäßig überlegen auf, sodass eine präzise Koordination der eigenen Schiffe entscheidend ist. Eine taktische Pausenfunktion erlaubt es dabei, Befehle zu planen und die Situation zu analysieren, bevor das Gefecht fortgesetzt wird. Der sinnvolle Einsatz dieser Funktion soll essenziell sein, um trotz begrenzter Mittel bestehen zu können.

Vorkenntnisse zum Battlestar-Galactica-Universum sind nicht zwingend erforderlich, erleichtern jedoch das Verständnis der Fraktionen, Schiffe und politischen Hintergründe. Spieler mit Interesse an taktischer Weltraumstrategie und herausfordernden Entscheidungsstrukturen erhalten mit Scattered Hopes einen Titel, der auf wiederholtes Durchspielen ausgelegt ist.

Eine spielbare Demo ist bereits auf Steam verfügbar, die Vollversion soll im zweiten Quartal 2026 folgen. Die Demo bietet ein Tutorial sowie einen begrenzten Einblick in eine der Flotten und vermittelt die grundlegenden Mechaniken.