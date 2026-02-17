Werbung

Erst kürzlich hat das neu gegründete Studio Moon Beast Productions Darkhaven vorgestellt. Das Team rund um die Diablo-Veteranen Erich Schaefer, Philip Shenk und Peter Hu hat nun sowohl die Kickstarter-Kampagne als auch eine spielbare Demo veröffentlicht. Seit der offiziellen Enthüllung konnte das düstere ARPG bereits rund 140.000 Wishlist-Einträge auf Steam verzeichnen. Mit der nun gestarteten Kickstarter-Kampagne soll die weitere Entwicklung finanziert werden. Bereits über 1.000 Unterstützer haben rund 84.000 Euro investiert. Ziel sind 422.256 Euro. Zur Erfüllung der Finanzierung bleiben noch 31 Tage.

Nach eigener Aussage verfolgen die Entwickler mit der nun veröffentlichten Demo einen ungewöhnlichen Ansatz. Statt einer stark kuratierten Version setzen die Entwickler bewusst auf eine ungefilterte Version des Spiels. Laut Studio handelt es sich eher um einen Pre-Alpha-Eindruck als um eine polierte Kurzfassung, wie man sie in vielen Demos findet. Ziel sei es, die ambitionierten Ideen frühzeitig und transparent zu präsentieren.

Die Demo bietet mehrere Stunden frei erkundbares Gameplay in einer persistenten Sandbox-Welt. Spieler können die Hexenklasse bis auf Stufe acht entwickeln und dabei mit drei Skilltrees experimentieren, die sich auf Mobilität, Positionierung und Ressourcenmanagement konzentrieren. Darkhaven ist als düsteres Fantasy-ARPG in isometrischer Perspektive angelegt. Die Spielwelt entsteht prozedural und bleibt dauerhaft verändert. Gelände und Bauwerke sind deformierbar und bebaubar. Spieler können quasi die Welt terraformen. Auch Jahreszeiten, Wettereffekte und globale Ereignisse sollen spürbare, permanente Auswirkungen auf die Welt haben.

Darkhaven ist für Solo-Spieler, kooperative Abenteuer sowie PvP ausgelegt. Die Entwickler betonen, dass sie zwar den klassischen Kern von Diablo-artigem Gameplay aus Progression, Item-Management und Builds bewahren wollen, gleichzeitig aber neue Wege bei Weltentwicklung, Wiederspielwert und Spielerfreiheit gehen. Wer einen Blick auf die Demo werfen will, kann sie sich kostenlos über Steam herunterladen.