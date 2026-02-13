Werbung

Gestern Abend um 23.00 Uhr fand eine State of Play statt. Während der Show zeigte Sony einen Ausblick auf kommende Spiele. Während viele davon bereits angekündigt waren und von Fans erwartet werden, gab es auch einige Überraschungen. Übertragen wurde das Event live auf Youtube und Twitch. Wer die Show verpasst hat, kann sich das Video on Demand ansehen.

Den Start der Präsentation machte gleich eine Neuankündigung. Noch in diesem Jahr soll Kena: Scars of Kosmora für Playstation und PC erscheinen. Im Spiel reist Protagonistin Kena auf die Insel Kosmora. Es geht wieder um Geister und die Reise von Seelen ins Jenseits. Einen festen Release-Tag hat hingegen Ghost of Yotei Legends. Der Multiplayer-Modus soll bereits am 10. März 2026 erscheinen. Wer das Hauptspiel bereits besitzt, kann die neue Variante dann kostenlos spielen und sich mit bis zu drei Freunden als Samurai versuchen.

Pragmata hatten wir bereits im August auf der gamescom angespielt. Das Spiel hat nun auch eine Demo auf der Playstation 5 erhalten. Noch vor dem Release von Pragmata startet das neue Resident Evil Requiem. Der Titel erscheint am 27. Februar für alle gängigen Plattformen und hat in der State of Play nochmal einen Trailer erhalten.

Überraschend war die Ankündigung von Legacy of Kain: Defiance Remastered. Im Januar 2025 erschien das Remaster zu Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2. Nun soll ein weiterer Titel der Reihe wiederbelebt werden. Am 03. März erscheint das Spiel. Im gleichen Monat startet auch das Spin-Off Legacy of Kain: Ascendance. Dieses startet am 31. März 2026. Hierbei handelt es sich allerdings nicht um ein klassisches Action-Spiel sondern einen 2D-Plattformer.

Mit Control Resonant stellte Remedy das nächste Projekt des Studios vor. Das Spiel ist schon länger angekündigt, erhielt nun aber noch einen neuen Gameplay-Trailer. Die nächste Überraschung wartete mit der Ankündigung der 30 Jahre Edition von Rayman. Diese erscheint schon im Laufe des heutigen Tages. Enthalten sind fünf klassische Versionen des Spiels, 120 zusätzliche Level und eine eigene Dokumentation zum Spiel. Hinweise zu dieser Jubiläums-Edition waren vor Kurzem online aufgetaucht.

Zwei Film-Franchises, die dieses Jahr eine Spielumsetzung erhalten, zeigten auch jeweils einen neuen Trailer. Star Wars: Galactic Racer hat noch keinen genauen Termin. 007: First Light erscheint am 27. Mai 2026. Mit Castlevania: Belmonts Curse wird auch das Castlevania-Franchise um einen neuen Titel erweitert. Der Trailer zeigte bereits einige Eindrücke, gab aber nur dieses Jahr als Release-Zeitraum an.

Nachdem erst im letzten Jahr ein neues Silent Hill erschienen ist, soll mit Townfall auch 2026 ein weiterer Ableger folgen. Der erste Trailer zeigte den neuen Protagonistin, eine verlassene Stadt und den ikonischen Nebel. Die nächste Filmvorlage, die als Spiel erscheint, wird John Wick. Hier gab es einen Trailer mit einigen Kampfszenen und viel Blut zu sehen. Auch Marathon, das schon am 05. März erscheinen soll, wurde noch einmal vorgestellt und Fans auf die Open Beta hingewiesen.

Den Abschluss der Show machten Neuigkeiten zu God of War. Während Fans schon auf die Verfilmung warten, soll die originale Trilogie ein Remake erhalten. Das Release wird hier aber noch länger dauern, da sich die Entwicklung erst am Anfang befindet. Als kleine Entschädigung gab es nach Rayman aber den zweiten Shadowdrop und man God of War: Sons of Sparta wurde veröffentlicht. Dabei handelt es sich um eine Metroidvania-Version des Spiels, die einen jungen Kratos zeigt.