Microsoft könnte seinem Game Pass schon bald weitere Änderungen verpassen. Erst wenige Monate nach der massiven Umstrukturierung und Preiserhöhung wird nun über weitere Anpassungen am Abo-Modell spekuliert. Konkrete oder gar bestätigte Details zu den möglichen Änderungen sind zwar noch nicht bekannt, doch die Unsicherheit rund um die Zukunft des Services bleibt bestehen. Zwar scheint die nächste Xbox-Generation gesichert zu sein, doch insbesondere die rückläufigen Hardware-Umsätze im Gaming-Bereich über fast drei aufeinanderfolgende Geschäftsjahre hinweg, lassen immer wieder Gerüchte über eine gänzliche Einstellung des Segments aufkommen.

Um dem zumindest ein wenig entgegenzuwirken, traf Abonnenten zuletzt eine große Preiserhöhung erheblich. Damals strukturierte Microsoft nicht nur die Abo-Stufen um, sondern erhöhte die Preise teilweise deutlich. Das Ultimate-Abo verteuerte sich von 17,99 Euro auf 26,99 Euro monatlich, was einer Steigerung von stolzen 50 % entspricht. Die frühere Core-Stufe wurde in Essential umbenannt und von rund 7 Euro auf 9 Euro und damit um fast 29 % erhöht. Lediglich die mittlere Stufe, die von Standard in Premium umbenannt wurde, blieb bei 12,99 Euro monatlich. Es war bereits die dritte Preisanpassung seit Einführung des Game Pass im Juni 2019, als die normale Stufe noch 9,99 Euro und Ultimate 12,99 Euro kosteten.

Neben den höheren Preisen veränderte Microsoft die Inhalte der einzelnen Abomodelle fundamental. Das Ultimate-Abo erhielt als Kompensation für die Preiserhöhung Zugang zu Ubisoft+ Classics sowie ab dem 18. November 2025 zu Fortnite Crew. Cloud-Gaming wurde in allen Stufen zugänglich, war zuvor jedoch dem Ultimate-Tier vorbehalten, der jetzt immerhin die kürzesten Wartezeiten und die beste Streaming-Qualität verspricht. Die gravierendste Änderung betraf die mittlere Stufe: Während Abonnenten von Standard zuvor Day-One-Zugang zu Neuerscheinungen hatten, müssen Premium-Nutzer nun ein Jahr auf neue Titel warten. Dafür gibt es für ausgewählte Spieletitel zusätzliche Vorteile oder mehr Rewards-Punkte für den Store.

Parallel zu den Diskussionen um den Game Pass hat Microsoft Anfang Februar 2026 eine umfassende Xbox-Roadmap für das laufende Jahr vorgestellt, die sowohl Software als auch Hardware umfasst. Bei den Spielen setzt Microsoft auf die sogenannten "vier Reiter": Forza Horizon 6 erscheint am 19. Mai, Halo: Campaign Evolved im Sommer, Fable im Herbst und Gears of War: E-Day in der zweiten Jahreshälfte. Clever um den Release von Grand Theft Auto VI herumgeplant, das erst kürzlich für den 19. November bestätigt wurde. Auf Hardware-Seite plant das Unternehmen neue Xbox-Controller mit WiFi-Konnektivität sowie einen Xbox Elite Controller Series 3. AMD-CEO Lisa Su deutete in diesem Zusammenhang an, dass eine Next-Gen-Konsole für 2027 geplant sei.

Eine der weitreichendsten Veränderungen, die aktuell im Gespräch sind, betrifft die Zusammenlegung von Xbox Game Pass und PC Game Pass. Microsoft würde damit eine umfassendere Strategie verfolgen, die darauf abzielt, Xbox und Windows zu einer einheitlichen Gaming-Plattform zu verschmelzen. Das Unternehmen arbeite an einer universellen Bibliothek, die Xbox- und PC-Spiele vereinen und über alle Geräte hinweg ermöglichen soll. So soll der PC-Pass für aktuell 14,99 Euro im Monat komplett eingestellt werden, womit man auf das Premium ausweichen müsste. Das könnte auch hier einen Einschnitt nach sich ziehen, denn PC-Spieler erhalten bereits ab dem ersten Tag über das Abo Zugriff auf First-Party-Spiele von Microsoft und dessen Studios und haben zudem EA Play inkludiert, was bei Premium wiederum entfallen würde.

Microsoft soll dafür an einem einheitlichen UX-Framework arbeiten, das auf allen Geräten zum Einsatz kommen soll. Die "Xbox Everywhere"-Strategie bindet auch OEM-Partner wie ASUS ein, die bereits Hardware wie den Xbox-Ally-Handheld entwickeln. Die strukturellen Änderungen sollen vermutlich aber nicht mehr 2026 erfolgen, sondern frühestens im nächsten Jahr umgesetzt werden.