Werbung

Seit den frühen 80er Jahren ist Peter Molyneux eine bekannte Größe in der Spieleentwicklung. Mit Populus hat er 1989 das God Game erschaffen. Zu seinen weiteren bekannten Werken zählen Kultspiele wie Dungeon Keeper, Theme Park und natürlich Black and White und Fable. In den vergangenen 15 Jahren hat er allerdings eher negative Schlagzeilen gemacht.

So hat seine 2012 gegründete Entwicklerfirma 22cans zwar einige Spiele entwickelt, konnte damit aber keine großen Erfolge erzielen. Das über Kickstarter komplett finanzierte Godus ließ man etwa Jahre im Early Access auf Steam verrotten, bevor es 2023 zusammen mit Godus Wars aus dem Steam Store entfernt wurde. Entsprechend skeptisch waren viele Fans, als Molyneux 2023 ankündigte, dass man an einem neuen Projekt arbeitet, das in der Spielwelt von Fable, also in Albion, spielt.

Mittlerweile trägt das Projekt den Namen Masters of Albion und hat auch schon einen festen Release-Termin. Erscheinen soll der Titel am 22. April 2026. Der Entwickler selbst ist davon überzeugt, dass das neue Spiel der Höhepunkt seiner Karriere werden könnte. Er gab nun an, dass man das Spiel als Epos plant. Es soll in drei Kapiteln erscheinen. Laut Molyneux selbst wird es noch einige Jahre dauern, bis der dritte und letzte Teil dann schließlich erscheint. Ob das Spiel tatsächlich den hohen Erwartungen entsprechen kann, wird sich noch zeigen. Fans hoffen natürlich, dass der Entwickler an die Erfolge seiner Kultspiele anknüpfen kann. Dennoch sollte man hier eine gewisse Vorsicht walten lassen.

Spielerisch lässt sich Masters of Albion schwer einordnen. Es soll zurück zu den Anfängen gehen und ein neues God Game werden. Tagsüber craften die Spieler verschiedene Bestellungen und bauen ihre Siedlung aus. Nachts werden sie von Horden von Monstern angegriffen. Zur Verteidigung können sie verschiedene Helden anheuern oder auf die eigenen göttlichen Kräfte wie Blitze und Feuer zurückgreifen.