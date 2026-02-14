Werbung

Am 26. Januar 2026 erschien Highguard. Das Spiel stammt von Studio Wildlight Entertainment, die hier als Publisher und Entwickler zugleich agieren. Mitarbeiter des Teams haben zuvor an großen Titeln wie Apex Legends und Call of Duty mitgearbeitet. Allerdings hatte der Free-to-Play-Shooter einen schweren Start. Binnen 24 Stunden konnte das Spiel tausende von negativen Reviews auf Steam sammeln. Auch uns konnte der Titel im Test nicht wirklich überzeugen. Nun hat der gescheiterte Release scheinbar Folgen für die Entwickler.

So hat das Unternehmen über einen Post auf X bekannt gegeben, dass man sich von einigen Teammitgliedern getrennt habe und nur noch eine Kerngruppe an Entwicklern weiterhin angestellt sei. Diese sollen das Spiel im Betrieb weiter verbessern und für den Support sorgen. Zuvor hatte der ehemalige Designer Alex Graner auf LinkedIn bekannt gegeben, dass er seinen Job verloren habe. Neben ihm sei ein Großteil des Teams entlassen worden.

Zudem äußerte sich Graner dazu, dass es noch sehr viele bereits entwickelte, aber unveröffentlichte Inhalte für das Spiel gäbe. Schließlich existiert auch eine Roadmap, die neue Inhalte für das Jahr 2026 vorstellt. Einer der Hauptgründe für die Entlassung dürften neben den verheerenden Wertungen auch die stark fallenden Spielerzahlen sein. So kann man zum Release auf beinahe 100.000 gleichzeitige Spieler, bewegt sich jetzt aber im Bereich zwischen 4.000 und 5.000 Spielern täglich. Besonders tragisch sind die Entlassungen vor dem Hintergrund, dass sich der Studiochef zuletzt darüber geäußert hatte, dass ihm die Spielerzahlen des Erstlingswerkes egal sind.

Wie es nach den Streichungen nun weitergeht und ob Highguard die angekündigten Inhalte noch veröffentlichen wird, ist aktuell nicht bekannt. Wer sich das Spiel einmal selbst ansehen möchte, kann den Titel kostenlos für PlayStation, Xbox Series X/S und PC herunterladen.