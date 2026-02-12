Werbung

Ein neuer Produkteintrag bei Amazon liefert einen weiteren Hinweis darauf, dass Ubisoft wohl eine Neuauflage von Assassin’s Creed: Black Flag vorbereitet. Konkret geht es dabei um ein angekündigtes Artbook, das sich explizit auf ein Assassin’s Creed: Black Flag Remaster bezieht und zeitlich auf einen möglichen baldigen Release hindeuten könnte.

Das Artbook trägt den Titel Art of Assassin’s Creed Black Flag Remaster und wird laut Amazon vom Verlag Titan Books veröffentlicht, der bereits mehrfach mit Ubisoft an begleitenden Bildbänden zu Assassin’s-Creed-Titeln gearbeitet hat. Als Erscheinungstermin ist der 24. März 2026 angegeben. Der Band soll als Hardcover erscheinen, ist mit einer ISBN-13 registriert und kann bereits vorbestellt werden. Der Preis liegt bei rund 50 Euro. Ein Coverbild oder eine inhaltliche Beschreibung fehlen bislang, was den Eintrag auf reine Basisdaten beschränkt. Archivierte Versionen legen nahe, dass der Produkteintrag erst kürzlich angelegt wurde.

Eine offizielle Ankündigung von Ubisoft zu einem Remaster oder Remake von Assassin’s Creed: Black Flag steht weiterhin aus. Dennoch fügt sich der Amazon-Eintrag in eine Reihe früherer Hinweise ein. Brancheninsider berichteten in den vergangenen Jahren wiederholt über eine Neuauflage des 2013 erschienenen Spiels. Auch Ubisoft selbst hatte in Finanzberichten Zeitfenster genannt, die zu einem Release im Jahr 2026 passen würden. Gleichzeitig ist unklar, ob es sich bei dem Projekt um ein technisch überarbeitetes Remaster oder um ein vollständiges Remake handelt, das Spielmechaniken, Grafik und Systeme grundlegend modernisiert.

Das Original Assassin’s Creed 4: Black Flag gilt als einer der erfolgreichsten Teile der Reihe. Technisch zeichnete sich der Titel durch eine große offene Spielwelt in der Karibik aus, die nahtloses Erkunden mit Seeschlachten, dynamischem Wettersystem und umfangreicher Schiffsnavigation kombinierte. Die damalige Version setzte auf eine für ihre Zeit hohe Detaildichte bei Wasser- und Partikeleffekten sowie ein komplexes System für Seegefechte und Crew-Management. Eine Neuauflage würde voraussichtlich höhere Auflösungen, modernisierte Beleuchtung, verbesserte Texturen und optimierte Ladezeiten bieten, möglicherweise ergänzt durch Anpassungen an aktuelle Hardwaregenerationen.

Ob Ubisoft zeitnah Klarheit schafft, bleibt abzuwarten. Das Artbook deutet zumindest darauf hin, dass begleitende Inhalte bereits in der Produktions- und Veröffentlichungsplanung verankert sind. Sollte der Termin stimmen, könnte eine offizielle Vorstellung der Neuauflage in den kommenden Wochen erfolgen.