Werbung

THQ Nordic hat gestern die lang erwartete Neuigkeit verkündet: Das Remake des Kult-Rollenspiels Gothic erscheint endlich am 5. Juni 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Nach jahrelangen Verschiebungen und Spekulationen über einen Release im ersten Quartal 2026 steht nun ein konkreter Termin fest. Das Original aus dem Jahr 2001, das mit seiner harten Strafkolonie und dem rauen Rollenspiel-Charme eine Generation prägte, kehrt in einer originalgetreuen Neuauflage mit verbesserter Grafik und einigen Gameplay-Verbesserungen im Sommer zurück.

Entwickelt von Alkimia Interactive in Barcelona, verspricht das Remake den rustikalen Charme des Minentals unverfälscht einzufangen, unter Nutzung der Unreal Engine 5 für ein deutliches Grafik-Upgrade. Fan-Feedback aus Making-of-Videos, Gamescom-Demos und Testversionen floss massiv ein, insbesondere ins überarbeitete Kampfsystem, das den kniffligen Nahkampf des Originals modernisieren soll, ohne den Schwierigkeitsgrad zu verwässern. Die Spielwelt mit ihren Fraktionen, Quests und dem ikonischen und vor allem bis heute namenlosen Protagonisten soll treu zum Vorbild bleiben.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Neben der digitalen Version auf Steam und GOG, bzw. für die Konsolen-Shops, lockt eine exklusive Collector’s Edition im THQ Nordic-Store für 199,99 Euro mit Schläfermaske, ledergebundenem Notizbuch, Armband und Original-Soundtrack. Die Variante richtet sich an absolute Fans der Serie. Der Publisher betont, dass keine Version für die Nintendo Switch 2 geplant sei, vielmehr wolle man sich auf die Kernplattformen fokussieren.

Die Ankündigung kam passend zu den Quartalszahlen des Mutterkonzerns Embracer und beendete damit jüngste Gerüchte über weitere Verzögerungen. Für das Studio bedeutet das aber auch, dass der Titel aus dem aktuellen Geschäftsjahr herausrutscht, das am 31. März endet, was den Anlegern an der Börse so gar nicht gefällt. Für die Community bedeutet das hingegen: Nur noch knapp vier Monate bis zur Rückkehr in die Kolonie!

Ein neuer, rund dreiminütiger Release-Trailer soll die Vorfreude auf die Neuauflage weiter erhöhen und die Wartezeit zumindest etwas verkürzen. Einen spielbaren Teaser gibt es längst.