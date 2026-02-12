Werbung

Blizzard Entertainment arbeitet offenbar parallel an mehreren neuen Projekten im StarCraft-Universum, die das Franchise erstmals konsequent in Richtung Shooter weiterentwickeln sollen. Berichten aus Südkorea zufolge befindet sich ein bislang unangekündigter StarCraft-Shooter in Zusammenarbeit mit dem Publisher Nexon in aktiver Entwicklung. Demnach hat Nexons Shooter-Sparte bereits mit der vollständigen Produktionsphase begonnen, nachdem beide Unternehmen im vergangenen Jahr einen entsprechenden Entwicklungsvertrag geschlossen haben.

Für die Zusammenarbeit mit Nexon spricht dabei die technische und organisatorische Ausrichtung des südkoreanischen Unternehmens. Nexon verfügt über umfangreiche Erfahrung mit großangelegten Online- und Live-Service-Titeln und betreibt eigene Shooter-Marken mit starkem Fokus auf langfristigen Betrieb, regelmäßige Updates und skalierbare Backend-Infrastrukturen. Laut einem Bericht der koreanischen Wirtschaftszeitung The Korea Economic Daily wurde eigens ein Team innerhalb der Shooter-Abteilung gebildet, das sich ausschließlich dem StarCraft-Projekt widmet. Die Leitung soll Choi Jun-ho übernehmen, der in der StarCraft-Community durch die Modifikation Destroy The Temple bekannt wurde. Diese Personalie deutet darauf hin, dass zumindest konzeptionell eine enge Anlehnung an das bestehende StarCraft-Gameplay und dessen Fraktionen, Einheiten und Schauplätze angestrebt wird.

Technische Details zu Engine, Plattformen oder Geschäftsmodell sind bislang nicht bekannt. Beobachter gehen jedoch davon aus, dass Nexon seine Expertise im Bereich servicebasierter Shooter mit persistenten Spielsystemen, Matchmaking und Monetarisierungsmechaniken einbringen könnte. Gleichzeitig besitzt Nexon mit den Embark Studios ein Entwicklerteam, das mit Titeln wie The Finals und Arc Raiders moderne Rendering-Techniken, zerstörbare Umgebungen und leistungsfähige Multiplayer-Architekturen demonstriert hat. Ob und in welchem Umfang diese Technologien auf das StarCraft-Projekt übertragen werden, ist offen.

Besonders bemerkenswert ist allerdings, dass dieses Projekt offenbar unabhängig von einem weiteren StarCraft-Shooter entsteht, der sich laut früheren Berichten bereits intern bei Blizzard in Arbeit befindet. Brancheninsider Jason Schreier hatte in seinem Buch über die Geschichte von Blizzard Entertainment bereits ein internes Shooter-Projekt erwähnt, das von Dan Hay geleitet werden soll. Schreier ordnete den neuen Bericht aus Südkorea später dahingehend ein , dass es sich bei dem Nexon-Projekt sehr wahrscheinlich um ein separates Vorhaben handelt.

Sollten sich die Berichte bestätigen, würde Blizzard damit eine zweigleisige Strategie verfolgen. Neben einem internen Shooter-Projekt unter eigener Leitung entstünde ein weiterer Titel mit externer Unterstützung, möglicherweise mit unterschiedlicher spielerischer Ausrichtung oder Zielplattform. Hinweise aus der Branche deuten zudem darauf hin, dass StarCraft bei der kommenden BlizzCon eine zentrale Rolle spielen könnte, was auf eine offizielle Ankündigung zumindest eines der Projekte hindeutet.