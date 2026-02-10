Werbung

Bethesda prüft derzeit, ob Fallout 76 künftig plattformübergreifendes Spielen unterstützen könnte, dämpft jedoch die Erwartungen an eine schnelle Umsetzung. In Interviews erklärten Vertreter des Entwicklerteams, dass Crossplay zwischen Xbox, PlayStation und PC zwar untersucht werde, die technischen Hürden dafür aber erheblich seien und eine Umsetzung, falls überhaupt, erst langfristig infrage komme.

Nach Angaben von Creative Director Jon Rush wird aktuell analysiert, welcher Aufwand mit einer nachträglichen Integration verbunden wäre. Crossplay sei kein kurzfristiges Entwicklungsziel, auch wenn man sich des Wunsches vieler Spieler bewusst sei. Production Director Bill LaCoste ergänzte, dass eine solche Funktion bereits während der ursprünglichen Entwicklung schwierig gewesen wäre. Bei einem Spiel, das seit mehreren Jahren live betrieben wird, sei der Aufwand nochmals deutlich höher.

Technisch ergeben sich die Herausforderungen aus der bestehenden Infrastruktur von Fallout 76. Das Spiel basiert auf getrennten Server- und Account-Systemen für die jeweiligen Plattformen. Eine Zusammenführung würde Anpassungen bei Benutzerkonten, Spiellizenzen, Ingame-Währungen und gekauften Inhalten erfordern. Zusätzlich müssten unterschiedliche Ökosysteme der Plattformbetreiber berücksichtigt werden, was insbesondere bei Berechtigungen und Abrechnungssystemen komplex ist. Diese Aspekte sind üblicherweise Teil der grundlegenden Architektur eines Spiels und lassen sich nur schwer nachträglich vereinheitlichen.

Fallout 76 erschien im November 2018 und war ursprünglich nicht auf plattformübergreifende Funktionen ausgelegt. Der Titel startete mit deutlichen technischen Problemen und einem eingeschränkten Spielinhalt, wurde jedoch über Jahre hinweg kontinuierlich erweitert. Bethesda fügte neue Quests, Nicht-Spieler-Charaktere, Events und technische Verbesserungen hinzu, wodurch sich eine stabile Spielerschaft etablierte. Auf dem PC liegen die gleichzeitigen Spielerzahlen regelmäßig im Bereich mehrerer Zehntausend.

Einen zusätzlichen Schub erlebte das Spiel nach der Veröffentlichung der Fallout-Fernsehserie von Amazon im Jahr 2024. In dieser Phase verzeichnete Fallout 76 zeitweise über eine Million aktive Spieler an einem einzigen Tag. Trotz dieses anhaltenden Interesses betont Bethesda, dass tiefgreifende technische Änderungen wie Crossplay sorgfältig geplant werden müssten, um die Stabilität des bestehenden Systems nicht zu gefährden.

Das Entwicklerteam versichert, die Möglichkeit weiterhin zu prüfen und Konzepte zu evaluieren. Eine konkrete Zusage oder ein Zeitplan existieren jedoch nicht. Spieler müssen sich daher darauf einstellen, dass Fallout 76 vorerst weiterhin ohne plattformübergreifende Verbindung betrieben wird.