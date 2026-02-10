Werbung

Am 29. Januar 2026 erschien Cairn. Die Kletter-Simulation von The Game Bakers hat sich als Überraschungserfolg entpuppt. Auf metacritic erreicht das Survivalspiel einen Metascore von 83 und einen User Score von 8,1. Auch auf Steam stehen die Bewertungen auf einem Schnitt von Sehr Positiv. In unserem Test zeigte sich, dass das Spiel durchaus Potential, aber auch einige Schwächen hat.

Nun haben die Entwickler über Social Media bekannt gegeben, dass man einen neuen Meilenstein erreicht hat. Bereits zum Start betraten 200.000 Spieler die virtuelle Kletterpartie. Seither kamen weitere 100.000 hinzu. So hat man nun insgesamt 300.000 verkaufte Exemplare erreicht. In ihrer Nachricht auf BlueSky bedankten sich die Entwickler nun für all die Unterstützung und das rege Interesse an ihrem Spiel.

Die Verteilung der Verkäufe ist dabei unklar. Cairn erschien für PC und Playstation 5. Zumindest laut SteamDB konnte der Titel auf Valves Plattform in Spitze 14.996 gleichzeitige Spieler verzeichnen.

Das ultimative Ziel ist es, den Gipfel des Berges Kami zu erreichen. Dies ist zuvor noch keinem Menschen gelungen und Spieler schlüpfen in die Rolle von Protagonistin Aava auf ihrem Weg zum Gipfel. Auf Steam ist Cairn zum Preis von 29,99 Euro erhältlich. Bis zum 12. Februar 2026 gilt noch der Einführungsrabatt von zehn Prozent, wodurch das Spiel nur 26,99 Euro kostet.