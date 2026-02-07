Werbung

2017 erschien Horizon Zero Dawn für Playstation 4. Die Geschichte um Protagonistin Aloy, die sich durch eine von Maschinen beherrschte Postapokalypse schlägt, ist bis heute sehr beliebt. Das Spiel erhielt einen Metascore von 89 und wurde 2024 mit einer Remastered Edition noch einmal generalüberholt. Ein zweiter Teil erschien 2022 und wurde zwei Jahre später für den PC veröffentlicht. Auch wir hatten das Spiel angespielt.

Publisher Sony hat nun ein weiteres Spiel in der dystopischen Welt angekündigt. Auch wenn Horizon Hunters Gathering ebenfalls von Guerilla, den Entwicklern hinter Teil eins und zwei, stammt, soll es doch ein vollkommen anderes Spiel werden. Es soll sich hier um ein Live-Service-Multiplayer-Spiel handeln. Wie auch die Vorgänger soll es für Playstation und PC verfügbar werden.

Es wurde bereits ein erster Trailer veröffentlicht, der das Spiel präsentieren soll. Besonders auffällig darin ist der Cartoon-Stil des Spiels. Spielerisch sollen Spieler in Gruppen von bis zu drei Teilnehmern gemeinsam in Missionen starten und auf die Jagd nach Maschinen gehen. Es werden taktische, skillbasierte Kämpfe versprochen. Zum Start soll es zwei Spielmodi geben. Entweder treten Spieler in Maschinenübergriff gegen Wellen von Gegnern an, oder sie kämpfen sich in Brutstättenabstieg durch einen mehrstufigen Dungeon.

Im Multiplayer-Titel stehen mehrere Jäger zur Wahl. Ob auch Aloy spielbar wird, ist nicht bekannt. Es soll auch eine narrative Kampagne geben. Gleichzeitig zu Horizon Hunters Gathering wird auch Horizon Steel Frontiers entwickelt. Letzteres soll ein MMORPG für mobile Geräte werden. Wann ein dritter Teil der Hauptreihe erscheinen wird, ist derweil nicht bekannt. Auch Hunters Gathering hat noch keinen Release-Termin. Ebenso ist unbekannt, ob es ein Free2Play-Modell oder ein Vollpreis-Spiel werden soll. Dennoch soll Ende des Monats ein geschlossener Playtest stattfinden. Interessierte können sich für diesen über das PlayStation Beta Programm anmelden.