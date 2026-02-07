Werbung

Das Independent-Studio Mad Pumpkins besteht aus lediglich sieben Personen, die aus Italien, Frankreich und Portugal online gemeinsam an ihrem ersten Projekt arbeiten. Dieses trägt den Titel Movierooms: Cinema Management. Nun hat die Firma den Starttermin für die Early-Access-Version des Aufbaustrategiespiels bekannt gegeben. Die Test-Phase soll dabei helfen, das Spiel gemeinsam mit der Community weiterzuentwickeln und auszubauen.

Movierooms: Cinema Management versetzt Spieler in die Rolle eines Kinobetreibers und verbindet klassische Tycoon-Mechaniken mit einer Reise durch die Geschichte des Films. Von kleinen Räumen zu Beginn des 20. Jahrhunderts bis hin zu modernen Multiplex-Kinos bauen und verwalten Spieler ihr eigenes Kinoimperium. Dabei gilt es, Räumlichkeiten zu gestalten, Personal einzustellen, Vorführungen zu planen und gute wirtschaftliche Entscheidungen zu treffen, um die Zufriedenheit des Publikums zu steigern. Ziel ist natürlich der maximale Gewinn.

Ein zentraler Bestandteil des Spiels ist die Programmplanung. Filme müssen gezielt nach Genre, Bewertungen, Trends sowie Tages- und Wochenzeiten ausgewählt werden, da diese Faktoren direkten Einfluss auf Besucherzahlen und Einnahmen haben. Ergänzt wird dies alles durch ein umfangreiches Personalmanagement mit verschiedenen Rollen. Zur Wahl stehen Vorführer, Kassierer oder Reinigungskräfte. Die Auswahl der Berufe soll je nach Epoche variieren.

Neben dem klassischen Management-Modus bietet Movierooms auch einen Sandbox-Modus, der uneingeschränkte kreative Freiheit erlaubt. Spieler können hier ohne einen Blick auf das Konto ihr Wunschkino entwerfen. Darüber hinaus wartet ein storybasierter Historienmodus, in dem die Filmgeschichte aus den Fugen geraten ist. Begleitet von einer lebendig gewordenen Oscar-Statue namens Gaspard reisen Spieler durch verschiedene Epochen, erfüllen spezielle Missionen und helfen bekannten Regisseuren, ihren Platz in der Geschichte zurückzuerlangen. Laut Produzentin und Creative Director Arianna Lona versteht sich Movierooms nicht nur als klassische Wirtschaftssimulation, sondern als Liebeserklärung an das Kino. Die Early Access Version erscheint am 4. März 2026 auf Steam und wird zum Preis von 14,99 Euro angeboten. Zum Start erhalten Käufer in den ersten zwei Wochen einen Rabatt von 15 %.