Im November 2025 erschien mit Call of Duty: Black Ops 7 der neueste Teil der Shooter-Reihe. Besonders einige Entscheidungen in der Kampagne des Spiels führten zu Unmut bei den Spielern. Mit den saisonalen Inhalten will man vor allem den Multiplayer interessanter für die Spieler machen. So soll am Donnerstag, dem 05. Februar 2026 um 18:00 Uhr Season 02 in Black Ops 7 und Warzone starten.

Das neue Update bringt neue und zurückkehrende Multiplayer-Maps und -Modi, eine neue Survival-Map in Zombies, Guild Strikes und Nightmare Zones im Endgame, einen Winter-Refresh für Rebirth Island, Ranked Play sowie zahlreiche neue Waffen, Events und einen neuen Battle Pass. Zur Mid-Season folgt zudem ein neues Battle-Royale-Erlebnis mit der neuen Avalon-Map.

Die neuen Guild Strikes und Nightmare Zones im Endgame verleihen bestimmten Gebieten temporär erhöhte Schwierigkeit und einen Strike Boss, der hochstufige Belohnungen bietet. Der neue Eagle Eye Skill Track fokussiert sich auf Präzision, kritischen Schaden und Waffen-Effizienz. Zur Mid-Season kommen Sentinel Protocol und Blood Burner als neue Abilities hinzu. Nach dem Besiegen eines Strike Bosses erscheint ein Glitch. Dabei handelt es sich um ein mysteriöses, wiederholbares Off-Map-Erlebnis.

Zum Start stehen als neue Maps Torment, Sake, Nexus sowie das remasterte Slums bereit. Zur Mid-Season folgen Torque, Cliff Town, Mission: Peak sowie die Rückkehr von Grind und Firing Range. Beliebte Modi wie Safeguard und Overdrive werden durch zeitlich begrenzte Modi wie Luck Confirmed, Solo Hearts Moshpit und Third Wheel Gunfight ergänzt. Gauntlet und Infected erscheinen zur Mid-Season. Ranked Play kehrt als zentrales kompetitives Erlebnis zurück. Zombies erhält in Season 02 ebenfalls umfangreiche Erweiterungen. Darunter die neue Survival-Map Mars und Cursed Survival und Starting Room als neue Modi. Weitere Infos zu Call of Duty: Black Ops 7 & Warzone Season 02 finden sich im offiziellen Blog.