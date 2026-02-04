Werbung

Take-Two Interactive hat in einer Stellungnahme gegenüber IGN bekräftigt, dass der Release von Grand Theft Auto VI weiterhin für den 19. November 2026 geplant sei. Trotz der vorangegangenen Verschiebungen zeigt sich der Publisher damit erneut zuversichtlich, den aktuellen Termin einhalten zu können.

Die Bestätigung erfolgte im Rahmen der jüngsten Quartalszahlen, in denen Take-Two den November-Release erneut erwähnte. Zusätzlich heißt es in einer an IGN übermittelten Mitteilung, dass Rockstar Games die Marketingkampagne zu GTA 6 im Sommer dieses Jahres anlaufen lassen soll. Damit dürfte die heiße Phase der Vermarktung einige Monate vor dem geplanten Launch beginnen.

Zuvor war GTA 6 bereits mehrfach verschoben worden. Nach einem ursprünglich anvisierten Release im Herbst 2025 wurde das Spiel zunächst auf den 26. Mai 2026 und anschließend auf den jetzt gültigen Termin im November 2026 verlegt. Offiziell begründeten Rockstar Games und Take-Two die zusätzlichen Monate mit weiterem Feinschliff, um den eigenen Qualitätsansprüchen gerecht zu werden. Auch zu den Gerüchten, dass der Titel zunächst rein digital erscheinen werde, um potenziellen Leaks vorzubeugen, äußerte sich Take-Two-Chef Strauss Zelnick und machte deutlich, dass dies "nicht der Fall" sei.

Nach aktuellem Stand erscheint GTA 6 zunächst für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Konkrete Angaben zu einem PC-Release liegen weiterhin nicht vor – einschlägige Berichte gehen von einem späteren Termin aus, der nach dem Konsolen-Launch liegen dürfte, genau wie dies beim Vorgänger GTA 5 der Fall war.

Auch dank GTA Online, für das man inzwischen als GTA+-Mitglied für Zusatzinhalte und Boni bezahlen kann, blickt der US-Gigant auf ein äußerst erfolgreiches Quartal zurück. So konnte man die Erwartungen der Analysten klar übertreffen und verzeichnete in den vergangenen drei Monaten einen Umsatz in Höhe von 1,76 Milliarden US-Dollar, was gut 11 % über den Erwartungen und einem Plus im Jahresvergleich von fast 25 % entspricht. Die Aktie legte derweil ein Auf und Ab hin und konnte am Dienstagabend die angefallenen Kursverluste von fast 4 % wieder aufholen.