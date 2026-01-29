Werbung

1995 unternahm Nintendo mit dem Virtual Boy einen der ersten Gehversuche in VR. Das Gerät wurde auf den Tisch gestellt und Spieler konnten sich nicht bewegen, wie es heute üblich ist, wenn man VR-Brillen trägt. Die Anzeige bestand aus roten LEDs auf schwarzem Grund, was zu einer ausschließlich roten Grafik der Spiele führte. Insgesamt wurden nur rund 20 Spiele für den Virtual Boy veröffentlicht. Das Gerät war für Nintendo ein Misserfolg. Dennoch will man im Jahr 2026 eine Neuauflage veröffentlichen, die eine Switch oder Switch 2 als Bildschirm nutzt.

Nintendo hat nun neue Details zu den Virtual-Boy-Spielen veröffentlicht, die demnächst über Nintendo Switch Online spielbar sein werden. Ein neuer Trailer zeigt konkrete Inhalte. Zum Start am 17. Februar 2026 werden insgesamt sieben Spiele veröffentlicht. Hier warten Teleroboxer, Galactic Pinball, Red Alarm, Golf, Virtual Boy Wario Land, 3-D Tetris sowie The Mansion of Innsmouth. Letzteres erschien ursprünglich nur in Japan unter dem Titel Innsmouth no Yakata und wird erstmals offiziell außerhalb des Landes spielbar sein.

Weitere Spiele sollen im Laufe des Jahres erscheinen. Bestätigt sind bisher unter anderem Mario Clash, Mario Tennis, Jack Bros, Space Invaders Virtual Collection, Virtual Bowling, Vertical Force und V-Tetris. Neu hinzu kommen außerdem Zero Racers und D-Hopper. Hierbei handelt es sich tatsächlich um Neuheiten, da diese Spiele aufgrund der kurzen Lebenszeit des Virtual Boy nie veröffentlicht wurden.

Neben den Spielen selbst setzt Nintendo auch auf Quality-of-Life-Verbesserungen. Dazu zählen Speicherstände, frei belegbare Steuerung sowie eine Rückspulfunktion, um frustrierende Passagen in den alten Spielen nutzerfreundlicher zu gestalten. Als besonderes Extra soll es später im Jahr möglich sein, die rote Darstellung des Virtual Boy anzupassen. Gezeigt werden hier Weiß, Grün und Gelb als Optionen. Zeitgleich mit den Spielen erscheinen auch zwei Virtual-Boy-Headsets für Switch und Switch 2. Bestellbar sind diese im Nintendo Store. Die Kunststoff-Version kostet 79,99 Euro, während eine Karton-Variante für 19,99 Euro angeboten wird.