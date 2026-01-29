Werbung

Im Juli 2025 erschien mit Dune: Awakening ein MMO zum aktuell erfolgreichen Dune-Franchise, das ursprünglich mit Romanen startete und nun zum zweiten Mal verfilmt wird. Nachdem der letzte DLC für wenig Begeisterung bei der Spielerschaft sorgte, soll jetzt das neue Update für Chapter 3 am 3. Februar 2026 starten. Entwickler Funcom kündigt damit das bislang größte Inhalts-Update des Spiels an. Man will damit gezielt an zwei großen Kritikpunkten der Community arbeiten. So soll das Endgame verbessert werden und Einstiegshürden für Rückkehrer nach längeren Pausen sollen sinken.

Im Fokus steht ein deutlich ausgebautes Endgame ab dem Erreichen von Plastanium. Spieler erhalten mehr Optionen zur Charakterentwicklung durch vertiefte Spezialisierungs- und Augmentierungssysteme. Ergänzt wird dies durch zehn neue Orte auf der Map, die eigene Boss-Herausforderungen mit sich bringen. Natürlich wartet entsprechend hochwertige Beute.

Neu sind außerdem Missionen für den Landsraad, die flexiblere Wege bieten, Aufgaben zu erfüllen und Belohnungen zu verdienen, und das unabhängig vom bevorzugten Spielstil. Funcom betont, dass Spieler künftig stärker selbst entscheiden können, welche Aktivitäten sie im Endgame verfolgen möchten, ohne zu bestimmten Spielweisen gezwungen zu werden.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Rückkehrfreundlichkeit: Mit Chapter 3 wird das häufig kritisierte Steuersystem für Basen vollständig abgeschafft. Spieler müssen künftig keine Abgaben mehr leisten und können ihre Stützpunkte ohne laufende Kosten erweitern. Zusätzlich führt Funcom sogenannte Return Packages ein. Dadurch erhalten Charaktere, die sich mindestens 28 Tage nicht eingeloggt haben, Ressourcenpakete, die den Neustart erleichtern sollen.

Chapter 3 soll noch mehr Features mit sich bringen. Diese möchten die Entwickler zu einem späteren Zeitpunkt vorstellen. Im ersten Quartal 2026 soll außerdem der nächste DLC erscheinen. Auf Steam wird Dune: Awakening aktuell zum Preis von 49,99 Euro angeboten.