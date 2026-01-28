Werbung

Mit Echoes of Elysium hat Loric Games ein neues Airship-Survival-RPG vorgestellt. Veröffentlicht wird der Titel von Snail Games USA. Nun ist das Spiel auf Steam in den Early Access gestartet. Laut Entwickler will man mit dem Spiel klassisches Survival-Crafting mit einer offenen Fantasy-Welt aus schwebenden Inseln und selbst gebauten Luftschiffen verbinden.

Passend zum Launch wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der mit dem Luftschiff-Bau das Herzstück des Spiels zeigt. Spieler können ihre fliegenden Gefährte frei konstruieren, anpassen und steuern. Sie dienen nicht nur als Transportmittel, sondern auch als mobile Basis, Lagerraum und Kampfplattform.

Die Early-Access-Version bietet bereits die zentralen Crafting- und Survival-Systeme. Spieler betreten die Startregion des späteren Spiels und können mehrere Stunden an Quest-Inhalten sowie einen ersten Boss erleben. Gespielt werden kann wahlweise allein im Offline-Modus oder im Koop mit bis zu sechs Spielern. Fortschritte wie Tier-2-Waffen, Werkzeuge und Luftschiff-Module lassen sich bereits freischalten und ausbauen.

Während der Early-Access-Phase soll Echoes of Elysium kontinuierlich erweitert werden. Geplant sind neue Biome mit zusätzlichen Ressourcen und Rezepten, stärkere Luftschiff-Komponenten sowie mehr Story- und Endgame-Inhalte. Laut Entwickler liegt der Fokus in den kommenden Monaten auf Stabilität, Zugänglichkeit und Komfortfunktionen. Die Roadmap sieht für 2026 zwei Content-Updates vor. Im Frühjahrs-Update sollen dynamische Stürme, neue Gegner, Tier-3-Luftschiffteile und ein weiterer Boss folgen. Das Sommer-Update bringt anschließend ein neues Biom, Höhlen und Dungeons und eine spielbare Piloten-Klasse. Echoes of Elysium ist ab sofort im Steam Early Access spielbar. Zum Start kostet Echoes of Elysium 19,50 Euro. In der ersten Woche gibt es zudem einen Launch-Rabatt von zehn Prozent.