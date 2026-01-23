Werbung

Gloomhaven ist eines der beliebtesten Boardgames. Nach dem Erfolg der physischen Edition wurde das Spiel 2021 auch als digitales Spiel umgesetzt. 2022 erschien die Fortsetzung Frosthaven. Auch diese wurde nun digitalisiert und ist seit dem 31. Juli 2025 im Early Access verfügbar. Mit Legacy of the Algox erscheint nun das zweite Early-Access-Content-Update.

Publisher Arc Games und Entwickler Snapshot Games haben das kostenlose, umfangreiche Update vorgestellt. Legacy of the Algox führt eine neue Storyline ein, die sich um die Algox-Stämme im eisigen Norden der Spielwelt dreht. Nachdem die Bedrohung durch die Maschinenwesen gebannt ist, richten die Helden von Frosthaven ihren Blick auf den eskalierenden Konflikt mit den sogenannten Algox. Es liegt an den Helden, über das Schicksal der Algox zu entscheiden. Doch etwas Uraltes und Bösartiges regt sich unter dem Eis des Nordens.

Ergänzend zur neuen Storyline führen drei neue Charakterklassen Spielstile und Fertigkeiten ein, die Gruppenaufbau und Strategien dynamischer gestalten sollen. Shackles verfügt über die Fähigkeit, den Schmerz zu kontrollieren, um Schaden und beeinträchtigende Effekte von seinen Verbündeten auf Gegner umzulenken. Drill ist eine uralte Maschine, die aus verschiedenen Maschinenwesen-Teilen besteht. Es handelt sich um eine schwere Tank-Klasse, die Nahkampf- und Verteidigungsfähigkeiten bietet. Astral ist schließlich auf die Elemente abgestimmt und nutzt sie, um seine Angriffe zu verstärken, sich zu heilen und sogar kristalline Waffen zur Unterstützung zu manifestieren.

Zu den neuen Helden gesellt sich ein zusätzliches Tier. Damit gibt es nun insgesamt elf Tiere, die Spieler entdecken und einfangen können. Die Helden des gefrorenen Nordens können Tiere aus ihren Ställen beschwören, sie mit in den Kampf nehmen und ihre Fertigkeiten aktivieren. Insgesamt warten fünf neue Bosse und zwei Biome mit mehr als 25 neuen Quests. Die Early-Access-Version von Frosthaven gibt es auf Steam zum Preis von 38,99 Euro.