Zum 25-jährigen Jubiläum von Xbox stand heute Abend eine spezielle Developer_Direct auf dem Plan. Die fast einstündige Show wurde unter anderem auf YouTube übertragen und steht dort auch als VOD zum Abruf. Alle in der Show vorgestellten Titel werden ab Release Teil des Xbox Game Pass sein.

Den Auftakt machte Playground Games mit einem ausführlichen Blick auf das kommende Forza Horizon 6. Erstmals in der Geschichte der Reihe verschlägt es die Open-World-Rennserie nach Japan. Spieler starten als Tourist und nehmen am Horizon-Turnier teil, über das nach und nach neue Events und die Karriere freigeschaltet werden. Die Japan-Karte wird die bislang größte Spielwelt der Serie, stark geprägt von Jahreszeiten, die sichtbar Einfluss auf die Umgebung nehmen. Neu sind anpassbare Garagen an jedem Spielerhaus sowie die Möglichkeit, ein ganzes Bergtal individuell zu bebauen. Über Horizon Colab lassen sich Bauprojekte sogar gemeinsam im Multiplayer realisieren, während Rennen ohne Ladezeiten direkt aus der offenen Welt heraus starten. Der Release ist für den 19. Mai auf Xbox und PC angesetzt, eine PlayStation-Version folgt später im Jahr.

Im Anschluss präsentierte Game Freak mit Beast of Reincarnation ein neues Projekt. Mit dem Spiel wagt sich die Firma an einen Look, der sich deutlich vom Pokémon-Franchise des Studios entfernt. Das Action-RPG spielt im Jahr 4026 in einer postapokalyptischen Welt, die von parasitären Pflanzen überwuchert wurde. Spieler steuern Emma und ihren Hund Koo, die gemeinsam das titelgebende Beast of Reincarnation aufhalten sollen, das eine letzte Zuflucht der Menschheit bedroht. Im Fokus stehen dynamische Bewegung und Umweltmanipulation durch Emmas Haare, mit denen sie Brücken und Verbindungen in der Welt erschaffen kann. Neben Erkundung setzt das Spiel auch einen Fokus auf Bosskämpfe. Diese warten mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen auf. Der Titel erscheint im Sommer für Xbox, PlayStation und PC.

Als Überraschung hatte auch Double Fine einen Auftritt. Das Studio hinter Brütal Legend kündigte Kiln an. Dabei soll es sich um ein Online-Multiplayer-Töpfer-Spiel handeln. Die Idee des Spiels dreht sich tatsächlich ums Töpfern. Vor jedem Match formen Spieler ihre Figur aus Ton. Sie greifen dabei auf einen Pool aus vorgegebenen Elementen zurück und können ihre Kreationen frei per Maus anpassen. Der Töpferprozess wird dabei überraschend realistisch simuliert. Anschließend treten die selbst gestalteten Figuren in brawler-artigen Modi gegeneinander an. Im Modus Quench etwa geht es darum, Wasser aufzunehmen und ins gegnerische Gebiet zu transportieren, um dort eine Flamme in der gegnerischen Basis zu löschen. Unterschiedliche Objekt-Familien bringen eigene Spezialfähigkeiten mit. Kiln soll im Frühjahr 2026 für Xbox, PC und PlayStation erscheinen.

Den Abschluss bildete erneut Playground Games mit einem tieferen Einblick in das lange erwartete Reboot von Fable. Obwohl die ursprünglichen Lionhead Studios nicht mehr existieren, knüpft das neue Fable an die Ursprünge der Reihe an. Es soll sich im Spiel überwiegend um Entscheidungen und ihre Konsequenzen drehen. Die Spieler werden damit konfrontiert, was es für sie bedeutet, ein Held zu sein. Sie starten ihre Reise als Kind in einem gemütlichen Dorf. Es sind Bilder dieses Dorfes, die bei dem gestrigen Artwork-Leak bereits gezeigt wurden.

Nach einem Unglück begibt sich der Spieler dann alleine in die große Welt von Albion. Neben der Hauptstadt wird auch der Norden Albions gezeigt. Hier wartet Bloodstone, das auch im Leak zu sehen war. Die Spieler sollen die Freiheit erhalten, den Helden ihrer Vorstellung zu spielen. Dies bezieht sich sowohl auf das Aussehen, als auch auf Spielweise, Skills und natürlich richtungsgebende Entscheidungen. Wie in den Originalen, soll auch das Reboot etliche Möglichkeiten zum Zeitvertreib in der Stadt bieten. Spieler können verschiedene Berufe lernen, mit NPCs interagieren, eine Familie gründen, Grundstücke kaufen und natürlich ihr eigenes Domizil erschaffen und einrichten.

Jeder der über tausend NPCs soll einen eigenen Namen und eine eigene Routine haben. Spieler werden die Möglichkeit haben, mit jedem einzelnen vollvertonte Gespräche zu führen. Ob die Vertonung auch auf Deutsch verfügbar ist, ist aktuell nicht klar. Das Moralsystem soll erneut ein zentraler Bestandteil des Spiels sein. Dabei sind Entscheidungen nicht mehr klar in Gut und Böse eingestuft. Vielmehr bringt jede Entscheidung bestimmte Werte mit sich, auf die jeder Bewohner Albions verschieden reagiert. Entscheidungen sollen auch Auswirkungen auf den Look der Spielwelt haben. Erstmalig wurde auch ein Release-Zeitraum verraten. Fable soll im Herbst 2026 für PC, Xbox und Playstation erscheinen und kann ab heute auf die Wishlist gesetzt werden.