Werbung

Elf Jahre ist es her, dass Don’t Nod Life is Strange veröffentlichte. Die Geschichte um die beiden Teenager Max und Chloe begeisterte damals viele Spieler. Auf metacritic steht der erste Teil der Reihe auf einem Metascore von 85. Erzählt wurde die Geschichte in insgesamt fünf Episoden. Besonders die Entscheidungen und die daraus resultierenden Konsequenzen überzeugten viele Spieler und Kritiker. So erschienen seither auch mehrere Spin-Offs und Fortsetzungen. Mittlerweile umfasst die Reihe insgesamt fünf Spiele.

Die Publikumslieblinge aus Teil eins, Max und Chloe, sind dabei nur im Prequel Before the Storm von 2017 und im zuletzt erschienenen Double Exposure vertreten. Im März 2026 soll der nächste Teil der Reihe unter dem Titel Life is Strange: Reunion erscheinen. Wie der Name bereits vermuten lässt, treten darin auch die beiden ursprünglichen Protagonistinnen wieder auf. Reunion setzt die Handlung von Double Exposure fort und gibt Spielern erstmals die Möglichkeit, sowohl Max als auch Chloe in einem Spiel zu steuern.

Square Enix gab an, dass es sich bei dem Spiel um das Finale der Max- und Chloe-Saga handeln wird. Auch wenn die beiden danach nicht mehr auftreten, bedeutet dies natürlich nicht das Aus für Life is Strange. Eine Aussage dazu, ob der Publisher weitere Spiele im gleichen Universum plant, gibt es derzeit noch nicht.

In Reunion muss Max erneut eine große Katastrophe verhindern. Sie ist mittlerweile Dozentin an der Uni und wird von Visionen heimgesucht, die zeigen, dass der Campus in einem Großfeuer niederbrennt. Wie zuvor verfügt sie über die Fähigkeit, die Zeit zurückzudrehen und den Verlauf der Geschehnisse zu verändern. Chloe hingegen hat zwar keine übersinnlichen Kräfte, kann durch ihr loses Mundwerk jedoch Charaktere dazu bringen, neue Informationen preiszugeben. Das Spiel erscheint am 26. März 2026. Auf Steam gibt es die Standard-Edition für 39,99 Euro.