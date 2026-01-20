Werbung

Valve hat die Richtlinien zur Kennzeichnung von KI-Inhalten auf Steam überarbeitet und die Meldepflicht für Entwickler deutlich präzisiert. Künftig müssen Studios nur noch dann Angaben machen, wenn generative KI Inhalte erzeugt, die für Spieler sichtbar oder hörbar sind. Maßgeblich ist damit nicht der Einsatz von KI während der Entwicklung, sondern ausschließlich das Ergebnis, das ausgeliefert und konsumiert wird.

Die Anpassungen zeigen sich in neuen Abfragen im Steamworks-Backend. Entwickler müssen dort angeben, ob KI-generierte Inhalte im Spiel selbst, auf der Store-Seite oder in begleitenden Marketing- und Community-Materialien verwendet werden. Dazu zählen unter anderem Grafiken, Texte, Audioinhalte oder narrative Elemente. Diese Informationen werden anschließend öffentlich im Bereich About This Game auf der jeweiligen Store-Seite angezeigt und sollen transparent darstellen, an welchen Stellen KI Bestandteil des Spielerlebnisses ist.

Umgekehrt stellt Valve klar, dass interne Entwicklungsprozesse von der Offenlegung weitgehend ausgenommen sind. Der Einsatz von KI-gestützten Werkzeugen zur Code-Assistenz, für interne Workflows, Debugging oder andere produktionsbezogene Aufgaben muss nicht mehr deklariert werden. Damit entfällt eine bisherige Grauzone, in der unklar war, ob bereits die Nutzung solcher Hilfsmittel kennzeichnungspflichtig ist.

Rigider bleibt Valve weiterhin bei Systemen, die Inhalte während des Spielens dynamisch erzeugen. Bei solchen live generierten Ausgaben besteht das Risiko, dass Ergebnisse entstehen, die vorab weder vollständig geprüft noch kontrolliert werden können. Entwickler tragen hier weiterhin die volle Verantwortung für technische Schutzmechanismen, Filter und die rechtliche Absicherung der Inhalte. Mangelhafte Vorkehrungen können im Ergebnis sogar dazu führen, dass ein Titel aus dem Steam-Store entfernt wird.

Daneben bekommen Spieler künftig die Möglichkeit, problematische bzw. potentiell rechtswidrige Inhalte direkt über das Steam-Overlay melden zu können. Für Entwickler selbst bringen die neuen Leitlinien mehr Sicherheit und bieten vor allem die Chance, administrativen Aufwand zu reduzieren. Die Nutzer profitieren von einer gesteigerten Transparenz und können selbst entscheiden, wie viel KI-Integration in einem Spiel für sie tolerabel ist.