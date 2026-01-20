Werbung

Arc Raiders ist aktuell eines der beliebtesten Spiele. Der Extraction-Shooter der Embark Studios erschien am 30. Oktober 2025 und konnte in Spitze rund 482.000 gleichzeitige Spieler auf Steam erreichen. Aktuell finden sich täglich um die 300.000 gleichzeitige Spieler online. In einem Interview mit Gamesradar haben sich die Macher des Spiels nun zu den Zukunftsplänen geäußert.

Im Moment existiert noch keine offizielle Roadmap für das aktuelle Jahr. Daher sind viele Fans besonders gespannt auf geplante Inhalte. Gleich zu Beginn des Interviews wurde entsprechend nach der Roadmap gefragt. Diese wird wohl bald veröffentlicht. Aktuell sucht man noch nach dem Rhythmus, in welchem man neue Inhalte veröffentlichen will. Schließlich will man sie über das gesamte Jahr verteilen.

Was genau die Fans erwarten können, wurde zumindest angeteasert. So soll es gleich mehrere neue Karten in unterschiedlichen Größen geben. Die Rede ist sowohl von kleineren Maps, als auch von welchen, die größer sind, als die bisher verfügbaren. Ziel der Entwickler ist es laut eigenen Angaben, jeder Karte ihr ganz eigenes Spielgefühl zu geben. Dies wird über die Eigenheiten der jeweiligen Map erreicht.

Nun spekulieren Spieler, welches Gebiet als nächstes auf sie warten könnte. Hoch im Kurs der Vermutungen ist ein Vulkangebiet, da dieses bereits auf der Weltkarte vorhanden, aber noch nicht spielbar ist.