Bereits im vergangenen Jahr wurde Resident Evil: Requiem vorgestellt. Wir konnten während der gamescom im Rahmen unseres Besuchs bei NVIDIA bereits selbst eine Runde spielen. Während der CES 2026 wurde nun neues Gameplay mit dem neuen DLSS 4 präsentiert. Am 15. Januar 2026 um 23.00 Uhr fand ein eigener Showcase statt, der neue Details zum Titel enthüllen sollte. Im Mittelpunkt standen nicht nur neue Gameplay-Szenen, sondern vor allem die beiden spielbaren Hauptfiguren Leon und Grace, die sich spielerisch deutlich voneinander unterscheiden sollen und beide im Verlauf der Story gespielt werden.

Game-Director Koshi Nakanishi führte persönlich durch große Teile der Präsentation. Derweil gab es einige äußerst blutige Spielszenen zu sehen. Requiem will laut Nakanishi unterschiedliche Spielstile unter einem Dach vereinen. Leon ist klar auf Action ausgelegt. Er setzt auf klassische Schusswaffen, kann eine Axt zum Blocken und für Finisher einsetzen und ist in der Lage, Waffen besiegter Gegner direkt an sich zu nehmen. Seine Abschnitte fühlen sich dynamischer an und erinnern stärker an die actionlastigeren Teile der Reihe.

Grace verfolgt dagegen einen deutlich anderen Ansatz. Ihr Gameplay konzentriert sich auf enge Räume, Spannung und Entscheidungen unter Druck. Bei ihr sollen sowohl Kampf als auch Flucht stets eine Überlegung sein. Statt frontaler Angriffe sind bei ihr auch eher Schleichattacken angesagt. Schwere Waffen im Spiel sind rar, eine Ausnahme bildet laut der Show aber der großkalibrige Revolver Requiem. Gerade auf höheren Schwierigkeitsgraden wird Ressourcenmanagement hier entscheidend. Passend dazu kehrt auf der Classic-Schwierigkeit ein bekanntes Element der alten Teile zurück und Speichern ist mit Grace nur an Schreibmaschinen möglich.



Beide Figuren sind fest in die Handlung integriert, die Story wird abwechselnd aus ihren Perspektiven erzählt. Capcom deutete zudem ein großes Mysterium rund um Leon an, das im Laufe des Spiels eine zentrale Rolle spielen soll. Zudem gibt es einen neuen Zombie-Typ, der auch nach dem Tod Teile seiner früheren Eigenschaften behält. So gehen die Untoten teilweise ihren ehemaligen Berufen nach.

Die Kamera lässt sich jederzeit zwischen First- und Third-Person wechseln. Verschiedene Schwierigkeitsgrade und ein optionaler Aim-Assist sollen mehr Optionen bieten. Im Spiel setzt Capcom auf zwei große Kooperationen. Gemeinsam mit Porsche entstand ein individuell gestalteter Cayenne Turbo GT, der im Spiel entsprechend prominent in Szene gesetzt wird. Die Anpassungen für die Vorlage stammen teilweise aus dem 3D-Drucker. Zusätzlich kooperiert Capcom mit Hamilton. Sowohl Leon als auch Grace haben im Spiel ihre jeweils eigene Hamilton-Uhr am Arm. Diese erscheinen jeweils auf 2.000 Exemplare limitiert zum Release des Spiels bei dem Uhrenhersteller.

Neben den üblichen Plattformen PlayStation, Xbox und PC erscheint der Titel für Nintendo Switch 2 sowie via NVIDIA GeForce Now. Auf der Switch erscheinen am Release-Tag auch die beiden Vorgänger. Zum Launch wird außerdem eine Deluxe-Edition mit Kostümen, darunter ein Outfit im Stil von Lady Dimitrescu, sowie Waffen-Skins und Screen-Filter erhältlich sein. Vorbesteller erhalten zusätzlich ein Apokalypse-Outfit für Grace. Sammler dürfen sich auf 1/6-Scale-Miniaturen freuen, die ab Herbst einzeln oder als Set erscheinen. Auch ein Nintendo-Switch-Pro-Controller im Resident-Evil-Design sowie amiibo wurden angekündigt.

Weitere Informationen zu den amiibos sollen bald folgen. Passend zum 30. Geburtstag der Reihe plant Capcom zudem große Symphonie-Konzerte in Japan, den USA und Europa.