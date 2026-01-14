Werbung

Die Hinweise auf eine baldige Veröffentlichung des Remakes von Prince of Persia: The Sands of Time verdichten sich weiter. Nach mehreren Verschiebungen hat nun das nordamerikanische Entertainment Software Rating Board (ESRB) dem Titel eine Altersfreigabe erteilt, was üblicherweise erst in einer späten Phase der Entwicklung erfolgt. Das Spiel erhielt die Einstufung T für Teen, begründet unter anderem mit Darstellungen von Gewalt, Blut, teilweiser Nacktheit und sexuellen Anspielungen.

Die ESRB-Beschreibung liefert zudem konkrete Angaben zur spielerischen Umsetzung. Wenig überraschend ist das Remake als Action-Adventure konzipiert und wird aus der Third-Person-Perspektive gespielt. Spieler übernehmen erneut die Rolle des persischen Prinzen und bewegen sich durch stark auf plattformbasierten Umgebungen. Dazu gehören präzise Sprungpassagen, das Ausweichen von Fallen wie Stachelgruben, rotierenden Klingen oder Wandmechaniken sowie das Lösen von Rätseln, die auf Timing und räumlichem Verständnis basieren.

Das Kampfsystem orientiert sich wohl seinerseits an der Vorlage und setzt auf Nahkampf mit Schwertern und Dolchen. Laut ESRB werden Gefechte von metallischen Schlaggeräuschen, Schmerzensrufen und sichtbaren Bluteffekten begleitet. Zusätzlich wird eine 2D-Sidescrolling-Sequenz erwähnt, in der beim Tod der Spielfigur Blutlachen dargestellt werden. Gegner bestehen unter anderem aus verfluchten Soldaten und Kreaturen aus Sand, was auf bekannte Elemente der Spielmechanik und der Spielwelt verweist.

Technisch ist das Remake für eine breite Plattformbasis ausgelegt. Neben PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S soll der Titel auch für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Damit adressiert Ubisoft sowohl aktuelle Konsolen mit moderner Hardware als auch die vorherige Generation, was auf skalierbare Grafikoptionen und angepasste Performance-Profile schließen lässt.

Ein konkreter Veröffentlichungstermin steht allerdings weiterhin aus. Branchenberichte hatten zuletzt einen Termin Mitte Januar 2026 vermutet, doch offiziell bestätigt ist dieser bislang nicht. Beobachter halten einen unangekündigten Veröffentlichungsstart bei einer bekannten Marke wie Prince of Persia allerdings für eher unwahrscheinlich. Ubisoft selbst äußerte sich bisher nicht zu den jüngsten Spekulationen, sodass offen bleibt, wann das Remake tatsächlich erscheinen wird.