Survival, Shooter und Basenbau, all das will Sand: Raiders of Sophie bieten. Der Titel schickt Spieler in ein alternatives Jahr 1910, in welchem sie sich mit riesigen Maschinen in der Wüste eines fremden Planeten bekriegen. In der prozedural generierten Spielwelt können sie alleine oder im Team gegen andere Spieler antreten und um ihr Überleben kämpfen.

Sand spielt auf dem Planeten Sophie. Nachdem dieser komplett zerstört wurde, kehren die Galizier zurück, um in den Ruinen nach vergessenen Reichtümern und Rohstoffen zu suchen. Über die sandige Oberfläche des Planeten bewegen sie sich in sogenannten Tramplern. Dabei handelt es sich um gigantische Maschinen, die als Kampfpanzer und Heimatbasis in einem. Spieler sollen diese Gefährte von Grund auf selbst zusammensetzen können. Sie können Größe, Layout und Ausrüstung selbst bestimmen. Auch die Waffen werden nach Wunsch getauscht, um das beste Setup für den Kampf gegen andere Spieler zu finden.

Trifft man auf andere Spieler, entbrennt der Kampf um die Ressourcen. Entweder geht man mit den riesigen Tramplern aufeinander los, oder greift auf eine der diversen Waffen zurück, die Spieler selbst nutzen können. Neben einer Auswahl an Gewehren stehen hier auch Nahkampfwaffen zur Wahl. In den Trümmern der Zivilisation lauern auch einige Untote auf unvorsichtige Abenteurer. Erscheinen soll das Spiel im März 2026. Wer möchte, kann sich Sand: Raiders of Sophie auch auf seine Steam-Wunschliste setzen.