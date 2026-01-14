Werbung

Letztes Jahr wurde ein neues Spiel aus dem Star Trek Franchise angekündigt. Entwickelt wird Star Trek: Voyager - Across the Unknown von Gamexcite. Als Publisher fungiert Daedalic. Nun wurde ein neuer Trailer auf Youtube veröffentlicht. Dieser bietet einen genaueren Blick auf die Kampf-Mechaniken des Spiels.

Am Ende des Trailers versteckt sich jedoch auch die Bekanntgabe des geplanten Release-Termins. Tatsächlich soll das Spiel bereits am 18. Februar 2026 veröffentlicht werden. Gleichzeitig wurden die Vorbestellungen für Konsole aktiviert. Star Trek: Voyager - Across the Unknown wird für PC, Playstation 5 und Xbox Series X/S erscheinen. In dem Text zum Video verweisen die Macher auf die Deluxe-Edition. Diese bietet gegen entsprechenden Aufpreis zusätzliche Missionen, die angeblich in die Hauptstory eingebunden sind. Das hat einen unangenehmen Beigeschmack, da es wirkt, als hätte man Inhalte aus dem fertigen Spiel in die Deluxe-Edition gepackt.

Zur Ankündigung gibt es auch eine aktualisierte Demo, die aktuell nur auf Playstation und Xbox verfügbar ist. Auf Steam findet sich noch die alte Version, diese soll aber zeitnah ersetzt werden. Der Vorbestellerpreis ist auf Steam ebenfalls noch nicht eingetragen. Im Xbox-Store kostet die Standard-Version 35,99 Euro. Die Deluxe Edition gibt es für 44,99 Euro.