Ubisoft Massive erweitert The Division 2 um ein zeitlich begrenztes Crossover mit Avatar: Frontiers of Pandora. Das Event startet am 13. Januar 2026 und läuft bis zum 27. Januar 2026. Ziel der Aktion ist es, dem inzwischen sieben Jahre alten Online-Shooter nochmal zusätzliche Abwechslung zu verleihen und bestehende Spielsysteme um neue Herausforderungen zu ergänzen.

Kern des Crossovers ist eine siebentägige Projektkette, "die für jeden Agenten zugänglich ist, der Zugriff auf das Projektsystem hat. Jede Stufe führt zu benannten Gegnern in der ganzen Stadt und verwandelt die täglichen Runs in eine Jagd, die mit jedem Sieg lohnender wird“, so Ubisoft zu dem neuen Crossover. Technisch greift das Event auf bestehende Missionstypen zurück, ergänzt diese jedoch um spezielle Zielvorgaben und eine klar definierte Progression, die tägliche Aktivitäten stärker miteinander verknüpft.

Als Belohnung winken mehrere exklusive kosmetische Inhalte. Nach Abschluss der gesamten Projektkette erhalten Spieler alle vier Teile der RDA-SecOps-Uniform. Hinzu kommen Waffen-Skins für verschiedene Spezialisierungen, die optisch vom Ash-Clan aus Avatar: Frontiers of Pandora inspiriert sind. Ergänzt wird das Paket durch weitere exklusive Skins für ausgewählte Waffen sowie exotische Komponenten, die sich nahtlos in das bestehende Ausrüstungssystem von The Division 2 einfügen sollen.

Das Crossover ist Teil eines größeren Versuchs von Ubisoft Massive, das Gameplay weiterzuentwickeln und anspruchsvoller zu gestalten. Zuletzt wurde mit einem neuen Realismus-Modus experimentiert, der Mechaniken wie Schadensmodell, Ressourcenmanagement und Gegnerverhalten verschärft. Das Avatar-Event versteht sich in diesem Kontext als zusätzliche Testfläche für neue Ideen, ohne grundlegende Systeme dauerhaft zu verändern.

The Division 2 erschien im März 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One und wird weiterhin regelmäßig mit Updates versorgt. Parallel arbeitet Ubisoft Massive auch an The Division 3, das sich laut Studio aber noch in einer frühen, aber ambitionierten Entwicklungsphase befindet. Darüber hinaus gibt es Spekulationen über eine mögliche Definitive Edition des ersten The Division aus dem Jahr 2016.