Werbung

Das Multiplayer-Extraction-Spiel Arc Raiders hat innerhalb von nur zehn Wochen weltweit 12,4 Millionen Verkäufe erreichen können. Das teilten Publisher Nexon und das schwedische Entwicklerstudio Embark Studios in einer Pressemitteilung mit. Parallel dazu verzeichnete der Titel im Januar 2026 einen neuen Höchstwert bei den gleichzeitigen Spielern mit rund 960.000 Nutzern. Damit gehört Arc Raiders aktuell zu den meistgespielten Titeln seiner Gattung.

Der kommerzielle Erfolg verteilt sich über mehrere Plattformen. Arc Raiders ist für PC, PlayStation und Xbox erschienen und nutzt damit eine technisch einheitliche Spielbasis, die plattformübergreifend identische Inhalte, Fortschritte und Spielmechaniken bietet. Im Vergleich zu ähnlich bepreisten Shootern erreichte der Titel die Marke von zwölf Millionen verkauften Einheiten zudem schneller als andere Genrevertreter. Auch auf dem PC setzt sich Arc Raiders klar ab und liegt bei den gleichzeitigen Nutzerzahlen deutlich vor etablierten Marken wie Battlefield oder Call of Duty.

Aktuelle Daten von SteamDB zeigen, dass Arc Raiders auf der Plattform rund 325.000 gleichzeitige Spieler erreicht. Damit liegt der Titel deutlich vor Konkurrenzprodukten wie etwa Battlefield 6 mit etwa 77.000 und Call of Duty mit rund 40.000 gleichzeitig aktiven Nutzern. Die PC-Version profitiert dabei von einer stabilen technischen Umsetzung, kurzen Ladezeiten und einer skalierbaren Grafikengine, die sowohl moderne Hardware als auch leistungsärmere Systeme unterstützt. Embark und Nexon führen den anhaltenden Erfolg unter anderem auf regelmäßige Inhaltsaktualisierungen und eine stabile technische Umsetzung zurück. Arc Raiders setzt dabei auf präzises Gunplay, kurze Ladezeiten und große, nahtlos begehbare Areale.

Anlässlich des Meilensteins verteilt Embark zusätzlich einen zeitlich begrenzten Ingame-Item. Das Gilded Pickaxe Raider Tool wird automatisch an alle Nutzer vergeben, die sich mindestens einmal seit Veröffentlichung eingeloggt haben. Auch neue Spieler erhalten den Gegenstand, sofern sie sich innerhalb des vorgegebenen Zeitraums erstmals anmelden. Die Belohnung wird automatisch über das Ingame-Postfach verteilt und hat keinen Einfluss auf spielerische Vorteile, sondern dient als kosmetisches Sammlerstück.