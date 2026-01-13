Werbung

26 Jahre ist es her, dass Entwickler Maxis Die Sims veröffentlicht hat. Mittlerweile gehört das Franchise inklusive Maxis zu Electronic Arts. Mit dem Start ins Jahr 2026 hat das Team nun einen ausführlichen Ausblick auf die Zukunft der beliebten Lebenssimulation gegeben. In einem offiziellen Update in Form eines Blog-Beitrags geht es um die Pläne für den aktuellen Die-Sims-Titel und das lange erwartete Project Rene. Zum Start betonen die Entwickler, dass sich an den Grundwerten der Marke nichts geändert hat. Die Sims sollen auch künftig für Inklusion, Kreativität und Community stehen. Damit will man vermutlich auf Bedenken nach der Übernahme des Konzerns durch den saudischen Staatsfonds PIF, die Investmentfirma Affinity Partners von Jared Kushner sowie die US-Beteiligungsgesellschaft Silver Lake eingehen.

Inhaltlich stellt das Studio klar, dass klassische Singleplayer-Lebenssimulationen weiterhin ein zentraler Bestandteil der Reihe bleiben. Besonders auf PC und Konsole arbeitet mehr als die Hälfte des Teams daran, dies sicherzustellen. Die Sims 4 wird weiterhin aktiv unterstützt und verbessert. Außerdem arbeitet EA nach eigener Aussage an der nächsten Evolutionsstufe der Reihe. Was genau man darunter versteht, wird im Artikel jedoch nicht erklärt.

Eine wichtige Information betrifft Project Rene. Das Spiel hat sich im Laufe der Entwicklung zu einem social- und multiplayer-fokussierten, mobile-first Life-Sim entwickelt. Es ist ausdrücklich kein Nachfolger von Die Sims 4, sondern eine eigenständige Erfahrung innerhalb des Sims-Franchise.

Weiterhin kündigt das Team für 2026 umfangreiche Playtests an. Über einzelne Tests und The Sims Labs sollen Spieler frühzeitig neue Ideen, Prototypen und Konzepte ausprobieren können. Es besteht dabei aber immer das Risiko, dass nicht jedes Experiment den Weg in ein fertiges Produkt findet.