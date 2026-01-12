Werbung

Schon seit August 2025 gibt es in Japan ein Sortiment an Kinderspielzeug der Marke My Mario. Nun wurde ein Start in der DACH-Region angekündigt. Zunächst soll es hierzulande zwei digitale und einige analoge Spielzeuge geben. Nintendo hat aber bereits angekündigt, das Programm in Zukunft zu erweitern.

Den Start machen zwei Holzklötzchen Sets. Das kleinere davon ist mit lediglich drei Teilen sehr überschaubar. Enthalten sind Mario, ein Pilz und ein Fragezeichenblock. Das große Set umfasst 30 Teile. Hier gibt es neben den vorherigen auch noch Yoshi, Luigi und Peach. Hinzu kommen weitere Gegenstände und eine Box, die sich als Diorama eignet. Zudem wird es von der Marke Simba mehrere thematische Rasseln und eine Mario-Plüschfigur geben.

Im digitalen Bereich erscheint die App Hallo, Mario! für Android und iOS. Dieser erlaubt es Kindern, mit Mario zu interagieren. Die App ist kostenlos und soll sowohl von Kindern alleine, als auch gemeinsam mit ihren Betreuern genutzt werden können. Eine Switch-Version soll es ebenfalls geben. Zum Programm gehört auch die Serie My Mario, die aus Kurzfilmen mit Mario besteht. Die ersten fünf Folgen sind bereits auf dem Youtube-Kanal von Nintendo Deutschland aufrufbar. Der offizielle Start der My Mario Produkte in Deutschland ist der 19. Februar 2026.

In Zukunft soll das Angebot noch erweitert werden. Zu einem späteren Zeitpunkt will Nintendo Kleidung für Kinder und Säuglinge im Mario-Stil veröffentlichen. Außerdem ist von einer Kooperation mit TOMY Toomies die Rede. Entsprechend können sich Fans mit Kleinkindern hier auf Badespielzeug rund um Mario, Peach und ihre Freunde freuen. Abschließend wurde noch ein interaktives Pappbilderbuch angekündigt. Ein genaues Datum für die Veröffentlichung der weiteren Produkte ist aktuell noch nicht bekannt. Weitere Informationen sollen auf der Webseite von Nintendo folgen.