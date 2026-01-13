Werbung

Während Blizzard bei den Game Awards 2025 gerade das zweite Addon für Diablo IV vorgestellt hat, gibt es noch immer viele Fans des allerersten Serienteils. Dieser erschien schon im Januar 1997, wird also nächstes Jahr bereits 30 Jahre alt. Auch die Modder im Team von Mordor_XP sind begeistert vom Start der Reihe. Schon seit 2006 arbeiten sie an einer Total-Overhaul-Mod namens The Hell. Was vor 20 Jahren als Hobby begann, geht mittlerweile schon in die vierte Version. Mit dem Start der Pre-Alpha von The Hell 4 rückt nun das große Finale des ambitionierten Modding-Projekts.



Das Team hat mit den ersten drei Ausgaben von The Hell bereits einige Verbesserungen am Original vorgenommen. So hat man sowohl moderne Auflösungen als auch passende Framerates verbaut, um das Spiel auf einen aktuelleren Stand zu bringen. Der nun angekündigte vierte Teil soll all diese Ideen bündeln und als endgültiges Finale dienen. In der Entwicklung steht man jedoch noch am Anfang. Während die Pre-Alpha auf moddb zum Download zur Verfügung steht, will man das fertige Spiel erst 2028 veröffentlichen.

Inhaltlich erweitert The Hell 4 das Original drastisch. Geplant sind unter anderem 30 spielbare Subklassen, ein deutlich erweitertes Inventarsystem mit zusätzlichen Slots für Handschuhe und Gürtel. Eine technisch aktualisierte Engine wird Auflösungen bis 4K unterstützen. Besonders spannend für Fans ist, dass sich die Mod auch auf das Addon Hellfire erstreckt. Dieses wurde damals unfertig veröffentlicht und zählt eigentlich nicht zum Kanon der Diablo-Spiele.

Neben den neuen Klassen warten in der fertigen Version über 4.650 einzigartige Gegenstände, eine Maximalstufe von 150 und zahlreiche Komfortfunktionen. Einige davon sind den späteren Serienteilen entnommen. So können Spieler dann endlich automatisch Gold aufsammeln und ihre Ausrüstung per Tastendruck vergleichen. Wer sich die Pre-Alpha ansehen will, findet die jeweils aktuelle Version und weitere Infos auf der Seite von moddb.